Salt Lake City choisie par les États-Unis pour de futurs JO d’hiver

Le Comité olympique et paralympique américain a officiellement approuvé Salt Lake City comme ville candidate pour de futurs Jeux olympiques d'hiver, jeudi.

Le président du comité de candidature de la ville, Fraser Bullock, s’est déclaré flexible, mais il affirme que sa préférence est d'organiser les JO en 2034, plutôt qu'en 2030.

La décision de présenter Salt Lake City comme candidate à un dialogue ciblé avec le Comité international olympique était attendue. C'est néanmoins une étape majeure pour la candidature, a déclaré M. Bullock.

Salt Lake City, théâtre des JO d'hiver en 2002, est vue comme la ville la plus prête et la plus flexible pour accueillir les Jeux de 2030 ou 2034.

Publicité

Le processus de candidature pour 2030 est à éclaircir : le Canada et le Japon se sont retirés de la course, mais la Suède, la Suisse et la France ont récemment discuté d'une éventuelle candidature avec le CIO.

Les Jeux de 2034 seraient un défi logistique et commercial moindre pour Salt Lake City et l'USOPC, car 2030 n'arriverait que deux ans après les Jeux d’été de Los Angeles.

L'hôte de 2030 devait initialement être choisi le mois prochain, lors d'une réunion annuelle du CIO à Mumbai, mais le choix devrait plutôt être annoncé l'été prochain, peu avant les JO de Paris.