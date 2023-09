Le couronnement d’un remarquable parcours pour Jacques Dussault

Jacques Dussault sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien vendredi, à Hamilton, un honneur qui rend quelque peu mal à l’aise cet homme modeste qui n’a jamais recherché les honneurs individuels.

Ma première réaction c’est : "qu’est-ce que je fais là?", a lancé l’entraîneur à la retraite depuis six ans. Pour être bien honnête avec toi, je connais plusieurs personnes qui ont été intronisées et il me semble que c’était assez impressionnant. Ça m’a donné l’occasion de parler avec mon bon ami Wally Buono, c’est lui qui m’a appelé pour me l’annoncer. On a pu se remémorer des souvenirs ensemble parce qu’on travaillait dans le même bureau quand on coachait les Alouettes.

Renouer avec d’anciens complices le comble davantage que l’intronisation comme telle.

J’ai eu d’autres téléphones, c’était assez plaisant, a confié Dussault. Je dois admettre que depuis deux ou trois jours c’est assez occupé. Je ne suis pas un sauvage, quand je vais rencontrer des gens là-bas que je n’ai pas vus depuis longtemps, je vais me remémorer de beaux souvenirs. Mais pour ce qui est du gros flafla autour de ça, ce n’est pas un aspect qui m’intéresse.

À 73 ans, il se souvient que son amour pour le football est né alors qu’il était tout jeune, à Québec.

Je devais avoir 7 ou 8 ans, c’était un samedi après-midi. Il faisait beau dehors alors tu ne restes pas dans la maison, mais je suis tombé sur un match, je m’en souviens, c’était McGill contre l’Université de Toronto. Je ne connaissais pas ça tellement, mais j’ai regardé le match au complet. Quand ça s’est terminé, je me suis dit qu’un jour je jouerais pour McGill. C’est bien pour dire, j’ai joué pour McGill.

Dussault est devenu le premier entraîneur francophone dans la Ligue canadienne en 1982 quand les Alouettes l’ont embauché à titre d’entraîneur de la ligne défensive, des unités spéciales et de la musculation.

Son statut de pionnier ne le fait pas s’épancher dans les grandes émotions, même s’il a toujours pris son rôle au sérieux.

Je ne ressens rien de spécial, mais j’ai toujours eu une hantise, parce que j’étais le premier, je disais tout le temps, on vient de t’ouvrir une porte, il ne faudrait pas que mes actions ou mon éthique de travail referment la porte à d’autres Québécois francophones. Ça, pour moi, ç’a toujours été très, très, très important.

Bourreau de travail, Jacques Dussault pouvait facilement passer plus de 15 heures par jour afin de bien s’acquitter de ses fonctions. Aujourd’hui, il continue de regarder des matchs, mais d’une manière différente qu’il pouvait le faire quand il dirigeait ou qu’il était analyste.

Je regarde surtout les formations, où les joueurs se placent, j’essaie de me situer là-dedans, et des fois je me dis que je n’étais pas si fou que ça, dit celui qui a fait partie du personnel d’entraîneurs des Alouettes jusqu’en 1986 avant de revenir de 1997 à 1999. Je suis aussi tombé en amour avec le baseball, je l’ai enseigné à l’université de Miami en Ohio. Je trouve qu’il y a beaucoup d’ajustements et de stratégies. Je sais que ça ne va pas vite, mais moi j’aime ça. On peut vraiment jouer au gérant d’estrade, mais je fais attention pour ne pas en devenir un.

Il n’y a pas de bons gérants d’estrade, poursuit-il en rigolant. Tu portes des jugements sans avoir toutes les données. Il y a des gens qui pensent qu’être coach, tu arrives une heure avant le match, que tu t’en vas chez vous après et que tu ne reviens que la semaine suivante. Non, non, non, c’est un peu plus complexe que ça, dans tous les sports. Tu peux avoir des problèmes avec certains joueurs et on entend à la télévision des gens qui se demandent pourquoi untel ne joue pas. Cinq minutes avant un match, le médecin de l’équipe vient de te dire de ne plus compter sur lui. Les gens ne sont pas au courant de ça, ils veulent avoir un spectacle.

Modeste et élogieux

Plutôt que de s'étendre sur ses réussites, Dussault, qui est devenu le premier entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, préfère tout de même faire l’éloge de certaines personnes avec qui il a travaillé, dont Danny Maciocia, actuel directeur général des Alouettes.

Ça remonte à longtemps, nous avons formé l’équipe du Québec, ça n’existait pas chez les moins de 18 ans. Dany était entraîneur bantam à Saint-Léonard. Je me souviens, quand il est arrivé, il était tout chic. C’était drôle parce que je n’attache pas beaucoup d’importance à ça, on me l’a fait remarquer à plusieurs occasions. Après une minute, je savais que c’était une personne qui allait faire de bonnes choses. Et quand je l’ai choisi le coordonnateur à l’attaque, ç’a créé des remous, au lieu de choisir un gars avec de l’expérience universitaire, j’ai choisi Danny. Ç’a passé de travers chez certaines personnes. Mais ce genre de réactions ne m’affecte pas.

Danny a été exceptionnel. Nous avons coaché ensemble à Cannes, avec les Cougars de Saint-Léonard au niveau junior et un peu avec les Alouettes, donc c’est un collègue de travail et un ami.

L’essor du football québécois depuis une vingtaine d’années réjouit au plus haut point ce passionné du ballon ovale. Le parcours de Laurent Duvernay-Tardif le laisse particulièrement admiratif.

Un joueur de ligne à l’attaque, c’est toujours plus difficile de le suivre à l’écran parce qu’on suit le ballon, explique Dussault. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises et c’est une personne d’exception. Avec le parcours qu’il a eu au football, qu’il puisse jouer à ce niveau-là, c’est parce que c’est un gars super intelligent, il est athlétique et tu n’as pas besoin de lui répéter les choses deux fois. Il a impressionné par son physique, mais surtout par sa capacité de comprendre comment ça marche au niveau de la NFL. Quand il est parti d’ici, son coffret d’outils était limité. Ce n’est pas la même chose, et je ne le dis pas de façon négative, de bloquer un joueur de Bishop et un autre des Cowboys de Dallas.

Coach un jour, coach toujours

Puriste de la défense, Dussault aime bien préciser que les matchs serrés et à bas pointage l’enthousiasment davantage que les festivals offensifs.

Personnellement, un match de 12-11, j’adore le jeu défensif, je trouve ça bon. Quelqu’un qui réussit à mettre la main au collet d’un quart-arrière, pour moi, c’est aussi bon que quelqu’un qui attrape le ballon. Aujourd’hui, c’est chose commune, tout le monde attrape le ballon. Mais pour se rendre au quart-arrière, il faut que tu travailles.

Humble, mais fier, Jacques Dussault est reconnaissant que les gens l’abordent encore en l’appelant coach .

Oui, ça me fait plaisir et des fois ça me surprend. Ça arrive assez souvent de la part de gens que je ne connais pas, des jeunes, ce qui est encore plus surprenant. Dans ma famille, ou parmi les gens que je connais, je trouve ça drôle. J’ai toujours apprécié ça. La première fois qu’on m’a appelé ‘’coach’’, c’était à Albany State (1981), après une ou deux journées. Et quand c’est arrivé, je me suis dit : ‘’Ça y est, on s’en va dans la bonne direction mon Jack''.

Sa carrière aura duré près de 40 ans sur les lignes de côté, à tous les niveaux, dont au poste d’entraîneur-chef de la Machine de Montréal, de la défunte World League of American Football, en 1991 et 1992. Il aura aussi été analyste à la radio et la télévision pendant près de 20 ans.

D'après une entrevue de Geneviève Tardif pour Tout un Matin