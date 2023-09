Les chances que l'équipe canadienne féminine de volleyball fasse partie des formations sous-estimées au prochain tournoi de qualification olympique à Ningbo, en Chine, sont presque nulles. Leurs adversaires sont bien au fait de leurs ambitions qui semblent légitimes pour la première fois depuis longtemps.

Je ne pense pas que nous sommes encore sous le radar. C'est probablement révolu depuis longtemps , estime l'entraîneuse-chef Shannon Winzer, en entrevue depuis Suwon en Corée du Sud, après un entraînement dans les installations de l'équipe professionnelle de la ville, les Pink Spiders.

Il y a une énergie phénoménale dans l'entourage de l'équipe. Les joueuses et l'équipe d'entraîneurs, nous savons qu'on fait partie de quelque chose d'assez excitant , poursuit-elle.

Les représentantes de l'unifolié, actuellement classées 11es au monde, tentent de retrouver les Jeux olympiques pour la première fois en 28 ans. Le tournoi de qualification en volleyball féminin aura lieu du 16 au 24 septembre, avec des rencontres disputées en Chine, au Japon et en Pologne.

Six des 12 places disponibles pour Paris 2024 sont en jeu : les deux premières nations de chacun des trois groupes obtiendront leur billet.

Les places restantes seront déterminées par le classement mondial à la fin de la Ligue des Nations de volleyball, la saison prochaine.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiennes ont récemment remporté le bronze contre Cuba, au Championnat continental senior féminin de la NORCECA (archives). Photo : Mathieu Bélanger / NORCECA

Le Canada se retrouve dans une poule A ultra compétitive. À leurs côtés se trouvent la Chine (médaillée d'or olympique en 2016 et finaliste de la Ligue des Nations de volleyball cette année), la Serbie (championne du monde en 2022), la République dominicaine (qui a récemment battu les championnes olympiques en titre, les Américaines, en cinq manches au Championnat NORCECA, à Québec), les Pays-Bas, la République tchèque, le Mexique et l'Ukraine.

La passeuse Brie King avait déclaré en début de saison que l'équipe est vraiment prête pour les grands moments à venir . Le plus grand moment de la saison est maintenant arrivé.

Les Canadiennes amorceront la compétition contre les Pays-Bas, le 16 septembre.

Une force en devenir

Au cours des deux dernières décennies, le Canada a pris l'habitude de participer aux tournois avec l'étiquette de négligé. Cette réputation s'est évaporée grâce aux récentes performances en Ligue des Nations, où elles ont notamment battu la Serbie, le Brésil (quintuple médaillé olympique), l'Italie (5e au monde) et la Pologne (7e au classement mondial).

La 10e place obtenue aux Championnats du monde l'année dernière était une nouvelle référence pour le programme féminin, mais maintenant, les volleyeuses veulent poursuivre sur leur lancée en assurant leur participation aux Jeux olympiques pour la première fois depuis les Jeux d'Atlanta, en 1996.

En ce qui concerne nos adversaires, je pense que plus personne nous prend à la légère , insiste Winzer, à la barre de l'équipe depuis décembre 2020. Ses joueuses étaient alors classées au 18e rang mondial et il a fallu un changement de mentalité pour que les joueurs croient que c'est possible.

Nous avons changé le langage dans notre façon de parler , expliquait l'entraîneuse-chef, plus tôt cette année. Les joueuses ne sont pas seulement heureuses de faire partie de l'équipe nationale. Elles disent désormais ouvertement qu'elles veulent devenir des olympiennes .

Cette saison, alors que les joueuses étaient avec leur équipe professionnelle respective à travers le monde, elles se réunissaient virtuellement toutes les deux semaines afin de garder contact, mais aussi pour travailler sur leur jeu tactique et mental.

De plus, pendant cette période, elles ont entendu des conférenciers invités, notamment Stephanie Labbé, gardienne de but médaillée d'or olympique avec l'équipe canadienne de soccer. T.J. Saunders, passeur de l'équipe nationale masculine de volleyball ayant pris part à deux Jeux olympiques, et Kim Gaucher, triple olympienne en basketball féminin, se sont également adressés aux volleyeuses.

Ce qu'ils ont tous en commun avec nous, c'est qu'ils ont traversé un processus difficile pour se qualifier pour les Jeux olympiques , souligne Brie King. C'était génial d'entendre des gens qui ont été à notre place et qui ont fait ce que nous voulions faire .

Les représentantes de l'unifolié ont également suivi les conseils de l'entraîneur de la performance mentale Roger Friesen, qui est avec l'équipe à temps plein dans leur quête de se qualifier pour Paris 2024. Il faisait partie du personnel de l'équipe nationale féminine canadienne de basketball lorsqu'elle s'est qualifiée pour les Jeux de Londres en 2012, mettant ainsi fin à une disette de 12 ans.

Plusieurs joueuses étoiles

Aux côtés de King, l'équipe compte sur plusieurs véritables vedettes, notamment les toujours aussi menaçantes Kiera Van Ryk et Alexa Gray.

Van Ryk, une joueuse de 24 ans originaire de New Westminster, en Colombie-Britannique, a raté le match d'ouverture de la Ligue des Nations pour des raisons personnelles, mais selon Winzer, elle est dans sa meilleure forme de la saison et a créé une excellente chimie avec King.

Une source d'inquiétude est la santé de la libéro Gray, qui s'est blessée lors de la demi-finale du Championnat continental de la NORCECA contre la République dominicaine.

Shannon Winzer confirme toutefois que Gray a suivi un entraînement modifié, mais qu'elle devrait être entièrement disponible lors des qualifications olympiques.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiennes ont beaucoup gagné en confiance au cours des dernières années. Photo : Mathieu Bélanger / NORCECA

Avec six matchs en huit jours, la tâche s'annonce difficile, mais l'équipe dit avoir appris des leçons lors de la troisième tour de la Ligue des Nations de volleyball, où l'équipe a disputé trois matchs de cinq manches en quatre jours.

On a eu la capacité de jouer à un niveau élevé d'un match à l'autre. J'en étais vraiment fier , se rappelle l'entraîneuse-chef de l'équipe. C'est ce qui sera exigé lors de ces qualifications olympiques. Il n'y a pas de matchs faciles et nous avons besoin de notre meilleure performance jour après jour , conclut-elle.

D'après un texte de Signa Butler, CBC Sports