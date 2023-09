Vasek Pospisil donne l’avance au Canada contre la Suède

Au lendemain de la victoire émotive et surprise de 3-0 de son équipe contre l’Italie, Frank Dancevic a décidé de se fier à son flair et de changer sa formule gagnante à Bologne.

Contre une équipe suédoise beaucoup moins aguerrie, et devant des gradins dégarnis, le capitaine canadien a fait confiance à l’expérience de Vasek Pospisil plutôt qu’à la jeunesse d’Alexis Galarneau. Le pari a rapporté les dividendes escomptés.

Le vétéran canadien a difficilement rempli sa mission contre le jeune Leo Borg. Malgré des inconforts physiques évidents, Pospisil a profité d’une baisse de régime de son jeune rival en troisième manche pour s’imposer 7-6 (7/5), 5-7 et 6-2 et ainsi donner l’avance à son équipe.

C’était très humide et j’ai simplement tenté de m’accrocher et de jouer des points plus rapides, a dit Pospisil en entrevue sur le terrain. J’ai osé des coups gagnants. Je reprends à peine mon oxygène. Je ne savais pas trop ce qui se passait dans les 20 dernières minutes du match. Je n’avais pas le temps de penser.

Publicité

Il a d’ailleurs conclu le match sur un coup chanceux, quand sa balle a tout juste roulé dans le terrain de son rival après avoir été amortie par la bande blanche du filet.

Borg, fils du légendaire Bjorn, avait chauffé le Chilien Cristian Garin, 103e mondial, mardi à son premier match du tournoi. Le Suédois de 20 ans s’était aussi incliné au bout de la troisième manche après plus de deux heures et demie de jeu.

En confiance au service en début de match, Vasek Pospisil a mis la main sur la manche initiale au bris d’égalité. Le Vancouvérois avait pourtant laissé filer deux balles de manches lors du jeu précédent.

Après avoir mis 76 % de ses premières balles en jeu en première manche, Pospisil a vu ce taux chuter à 54 % lors de la seconde. Borg a été en mesure de le briser au douzième jeu pour l’emporter 7-5.

Pospisil a ensuite semblé en déficit d’énergie. Le vétéran canadien a dû boire quelques gorgées de boisson énergétique pour faire le plein de sucre. Avant de servir, on l’a vu ravaler sa salive à quelques reprises.

Publicité

Je me sentais moins bien à partir de la fin de la deuxième manche, a ajouté le vétéran, victorieux pour la 29e fois en coupe Davis. Je n’ai pas joué beaucoup récemment et je ressentais aussi le stress de devoir gagner. J’ai eu des crampes, j’ai pris du sel et ça m’a sauvé un peu. Je ne sais pas comment j’ai gagné, j’ai frappé de bons coups dont je me souviens à peine.

Parmi ses bons coups, il a notamment conclu le match avec 24 as. Pospisil, si son état de santé lui permet, doit faire équipe avec Alexis Galarneau lors du match de double plus tard jeudi.

Dans le deuxième match de simple de la journée, Gabriel Diallo tentera de remporter sa deuxième victoire en Coupe Davis. Le 158e mondial affronte Elias Ymer, 175e à l’ATP.

Après avoir joué devant une foule nombreuse et hostile contre l’Italie, le Canada tente d’assurer sa place en quarts de finale devant une foule modeste de moins de 1000 personnes, dans un amphithéâtre qui en peut en contenir 11 000.

À sa dernière rencontre du groupe A, samedi, le Canada affrontera le Chili. D’ici là, l’Italie et la Suède croiseront le fer, vendredi.

Les deux premières équipes au classement se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe Davis qui auront lieu à Malaga, en Espagne, à la fin novembre.