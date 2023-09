À chaque année on entend dire que le Rocket de Laval aura une jeune équipe. On verra à l’usure si cela se vérifie encore cette saison, mais ce n’est pas tant le nombre de jeunes joueurs qui suscite l'enthousiasme à l'aube du camp des recrues que la qualité de ceux-ci.

Qu’il soit question de Sean Farrell, Emil Heineman, Riley Kidney, Filip Mesar ou Joshua Roy en attaque, des défenseurs Logan Mailloux, Jayden Struble et William Trudeau, ou encore du gardien Jakub Dobes, le club-école du Canadien a sous la main une concentration de jeune talent supérieure à ce que nous étions habitués à voir par le passé.

Je trouve ça excitant parce que je suis le Canadien depuis un bout de temps et je pense que depuis les années 1980, on n’a pas eu une belle brochette comme ça de jeunes joueurs qui arrivent , a admis l’entraîneur adjoint du Rocket Martin Laperrière, mardi à Brossard, pendant que ses poulains se soumettaient à des examens médicaux.

Tant mieux si ça déborde en haut parce que ça va descendre peut-être chez nous et on va pouvoir les aider dans leur développement.

Et ça va déborder.

Le Canadien semble avoir prévu très peu de place dans sa formation pour une recrue qui surprendrait et forcerait la main de la direction. Cela dit, même lorsque rien ne le laisse présager, un tel scénario peut toujours s'écrire, comme l’a prouvé le défenseur Arber Xhekaj au camp l’an dernier.

Xhekaj semblait destiné à amorcer sa carrière professionnelle à Laval, mais un camp impressionnant conjugué à une série de blessures à la ligne bleue du Canadien lui a ouvert le chemin.

Il jouait librement, il ne se souciait de rien, s’est souvenu le pilote du Rocket, Jean-François Houle. Il faisait juste jouer au hockey. Ses mises en échec étaient solides et ses passes étaient fermes. Il est resté lui-même et c’est ce qui lui a permis d’avoir un bon camp l’an passé et ensuite d'obtenir un poste avec le Canadien.

C’est de cela qu'il s’agit au camp des recrues.

Il n'est donc pas impossible qu’un espoir fasse de même cette année et défonce des portes. Mais sauf exception, l'équipe de la Ligue américaine héritera d’une ribambelle de jeunes joueurs qui vont vraiment changer le visage de la formation.

Le Rocket a rapatrié des attaquants d’expérience comme Gabriel Bourque et Mitchell Stephens, mais Laval ne sera pas l’une de ces formations qui aspirent à la Coupe Calder grâce à ce que lui apporteront ses vétérans. Ceux qui ont signé avec le Rocket comprennent qu’ils devront mener par exemple et qu'ils seront jusqu'à un certain point au service du développement des plus jeunes.

Pour nous, c’est sûr qu’il y a des joueurs qui sont prioritaires et à qui l’on porte une attention particulière.

Les joueurs repêchés doivent être bien encadrés, on doit bien les accompagner et leur donner l’opportunité de faire des erreurs et d’apprendre. Et ce qui est important là-dedans, c’est d’avoir de bons vétérans, d’avoir des grands frères qui vont les accompagner là-dedans, quoi vont les protéger et les encourager. Je pense qu’on a été chanceux, ces dernières années à Laval, parce qu’on a eu ça.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Houle (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Martin St-Louis disait au tournoi de golf du Canadien qu’il voulait utiliser le camp d’entraînement pour savoir où en est rendu chacun, pour laisser parler la compétition interne afin que chaque joueur lutte pour le meilleur positionnement possible au sein de l’organisation. En début de calendrier, Houle risque d'avoir la même approche, car la quantité d’attaquants et de gardiens, tout particulièrement, laisse entrevoir de la congestion et de belles balades entre Laval et Trois-Rivières.

Ils sont près d’une vingtaine à aspirer à un poste d’attaquant avec le Rocket, ils voudront tous se positionner pour du temps de jeu de qualité, et quelques-uns parmi eux peuvent se permettre de plus grandes ambitions encore.

C’est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les entraîneurs ont retrouvé un groupe assez tendu et silencieux à l’ouverture du camp des recrues.

Ceux qui ont passé une partie de l’été à s’entraîner avec des joueurs comme Nick Suzuki ou Kaiden Guhle se sont peut-être donné les moyens d’être plus à l’aise et de ne pas voir arriver l’automne avec trop d’appréhension. Mais d’autres s'apprêtent à enfiler le chandail du CH pour la première fois et sont soucieux de ne pas faire le moindre faux pas.

L’enjeu n’échappe à personne.

Dès le premier jour, tu n’as qu’une chance de faire une bonne première impression, a décrit l’entraîneur adjoint Kelly Buchberger. Tu ne peux pas attendre qu’une, deux ou trois semaines se soient écoulées. Il faut que tu le fasses immédiatement. Tout le monde t’analyse et t’évalue tous les jours, que ce soit dans le gymnase ou sur la patinoire. Alors l’important est de ne pas attendre et de se donner à fond dès le départ.

Houle a convenu que le tournoi des recrues, qui s’amorce vendredi à Buffalo, n’est pas un événement facile à gérer pour les joueurs au plan mental. La pression de performer peut en étouffer certains, et l’instructeur-chef du Rocket aimerait les prémunir contre cela.

On veut qu’ils jouent la tête libre, a indiqué Houle à propos des trois rencontres que vont disputer les espoirs du Canadien. On ne leur donne pas trop de structure. On pense que c’est important de les laisser jouer, de voir ce qu’ils peuvent nous donner et ce qu’ils peuvent faire.

Ils ont laissé jouer Xhekaj l’an dernier.

On a vu ce que ç'a donné.