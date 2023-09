Après plusieurs semaines en Italie, Évelyne Viens s’adapte encore au décalage horaire. Pas celui qu’on ressent inévitablement en traversant plusieurs fuseaux, mais celui que lui imposent les habitants de sa nouvelle ville. Manger à 20 h 30? Ils font fous, ces Romains.

Peut-être habituée à l’instar de bien des Québécois à souper à cinq heures , Viens finira bien par s’y faire. S’il y a un endroit où il faut, pour citer l’expression, faire comme les Romains, c’est bien où elle se trouve actuellement — d’autant plus qu’elle cherche, de son propre aveu, une zone d’inconfort .

Après environ 18 mois en Suède au bout desquels elle sentait un besoin de renouveau, la nouvelle attaquante de l’AS Roma fera ses débuts en Serie A, ce dimanche, quand son équipe amorcera la défense de son titre national en Lombardie contre l’AC Milan. Ce sera son premier vrai pas sur un chemin dont elle espère qu’il sera jalonné d’embûches à déjouer. Elle voit les différentes étapes de sa carrière comme autant d’occasions de se dépasser et d’ajouter des cordes à son arc.

C’est un club italien, alors le style de jeu est très technique, raconte-t-elle en entrevue depuis Rome. Je me suis rendu compte de ça en arrivant. Ce sont des trucs que je voulais travailler. Je pense que si j’apporte mon style de jeu un peu plus nord-américain, je vais pouvoir apporter ma valeur, mais aussi améliorer mes faiblesses. Je pense que c’est vraiment le meilleur des deux mondes pour moi.

L’exemple de sa collègue de l’équipe nationale Julia Grosso, nommée milieu de terrain de l’année en Serie A à sa première saison complète avec la Juventus de Turin en 2022-2023, lui saute aux yeux.

Internationale canadienne depuis 2017, Grosso est passée directement des Longhorns de l’Université du Texas au club surnommé la Vieille Dame au milieu de la saison 2021-2022. Viens a côtoyé Julia-la-joueuse-universitaire et Julia-la-joueuse-professionnelle, et elle se dit inspirée par l’immense changement qui s’est opéré entre ces deux versions, particulièrement sur le plan de la confiance qu’elle dégage avec le ballon dans ses pieds.

Ce qui m’a impressionnée ici, ce sont les joueuses au milieu de terrain qui veulent le ballon, ajoute Viens. Il y a des clubs où tu vois les milieux de terrain qui courent à gauche et à droite, mais ici, elles veulent toucher au ballon, elles veulent combiner, créer. Je pense que c’est ce que Julia nous apporte aussi. Peut-être que, des fois, on ne le voit pas autant en équipe nationale, mais nous, on le voit à l’entraînement.

Maintenant que je suis ici, je comprends comment tout le monde s’améliore techniquement, avec le nombre de ballons qu’on touche et la manière dont les entraînements sont conçus.

Ce n’est pas comme si elle avait des pieds en ciment non plus. Depuis qu’elle joue en Europe, la machine Viens tourne au rythme d’un but toutes les 127 minutes environ. Avec l’équipe nationale, cependant, il lui en faut presque 200.

Peut-être la Ligue des champions l’aidera-t-elle à réduire cet écart. C’est du moins ce qu’elle souhaite accomplir avec l’encadrement du personnel technique de la Roma, dont elle vante déjà les qualités même s’il y a des fois où on ne se comprend pas à cause de la barrière linguistique, reconnaît Viens, mais on apprend .

La Roma a participé à la reine des compétitions européennes pour la première fois la saison dernière, et il a fallu les futures championnes de Barcelone pour mettre fin à son parcours en quarts de finale.

À titre de championnes d’Italie, les Giallorosse intègrent la compétition de cette saison au second tour préliminaire. Une victoire dans une série aller-retour contre un adversaire qui sera connu ce vendredi leur suffira à atteindre la phase de groupe, mais rien n’est gagné d’avance. La Roma devra éviter les faux pas commis par les Arsenal, Juventus et Levante de ce monde, qui ont pris la porte de sortie dès le premier tour préliminaire le week-end dernier.

Je suis au point où je veux finir ma carrière et pouvoir dire que j’ai gagné des titres, soutient Viens. Oui, j’ai une médaille d’or olympique, mais j’aimerais ça gagner un titre, une coupe, une ligue. Je sais aussi que je ne suis pas titulaire en équipe nationale. J’avais besoin d’un nouveau défi, et je le vis à l’entraînement ici. Je ne suis pas dans une zone de confort comme à la fin, en Suède, où je savais que j’étais en contrôle. Maintenant, je me mets dans des situations qui sont un peu moins dans mes qualités. C’est une façon de me pousser. Si je réussis à performer à ce niveau-là, si on fait la Ligue des champions, c’est sûr que ça va m’aider aussi pour l’équipe nationale.

Chaque chose en son temps. Le choc Milan-Roma de dimanche, d’abord, une rivalité dont elle a pu prendre la mesure quand elle a assisté au premier chapitre de la version masculine pour cette saison, le 1er septembre. Tu vois l’intensité, ce que ça veut dire pour les supporteurs , raconte-t-elle.

Viendra dès le lendemain un rassemblement crucial de l’équipe nationale, qui affronte la Jamaïque les 22 et 26 septembre dans une série de qualification pour Paris, l’été prochain.

Viens ne comprend peut-être pas encore l’italien, mais elle sait que la Roma s’en va à Milan avec une cible dans le dos . Un bel avant-goût de ce qui attend une championne olympique à Kingston.