ST. CATHARINES - Radio-Canada Sports a appris l'identité de la première entraîneuse-chef de l'équipe montréalaise qui jouera dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) : Kori Cheverie.

La Néo-Écossaise est adjointe de l'équipe nationale depuis 2021, avec laquelle elle a gagné l’or aux Championnats du monde en 2021 et 2022 ainsi qu'aux Jeux olympiques de Pékin.

L'ex-joueuse de 36 ans était aussi derrière le banc de l’équipe canadienne masculine au Championnat du monde des moins de 18 ans, en 2022, devenant la première femme à occuper un poste d'entraîneur avec les hommes.

Elle a aussi été une entraîneuse invitée des Penguins de Pittsburgh dans la LNH lors de la saison 2023-2024.

Kori Cheverie a commencé sa carrière comme entraîneuse du côté des hommes, notamment au midget AAA. Elle a participé au développement du hockey féminin en Nouvelle-Zélande, en plus de prendre part à des camps de hockey pour enfants en Chine.

Au cours de l’été dernier, Kori Cheverie a été aperçue au Centre 21.02, à Montréal, où plusieurs joueuses de l’équipe nationale s’entraînent. Elle avait été invitée par la directrice du centre, Danièle Sauvageau, afin d'offrir son expertise aux joueuses. Sauvageau a depuis été nommée directrice générale de la nouvelle équipe montréalaise.

Au moment d'écrire ces lignes, cette dernière n'avait toujours pas confirmé la nouvelle.

Quant à Kori Cheverie, sans vouloir confirmer sa nomination, elle a indiqué à Radio-Canada Sports qu’elle avait beaucoup apprécié son séjour à Montréal .

Caroline Ouellette a aussi été approchée pour diriger l'équipe montréalaise, mais en raison de sa situation familiale, elle a deux jeunes enfants, elle a préféré conserver son poste d'entraîneuse adjointe avec les Stingers de l'Université Concordia.

Pour le moment, j’adore mon emploi d’entraîneur à l’Université Concordia, a souligné Ouellette lorsque questionnée par Radio-Canada Sport. J’ai eu la chance de remporter deux championnats provinciaux dans les deux dernières années et malheureusement la médaille d’argent lors du championnat national alors c’est un sentiment de travail inachevé. J'adore avoir l’opportunité de travailler avec Julie [sa conjointe et entraîneuse-cheffe des Stingers NDLR] ainsi qu’avec les joueuses et le personnel de l’équipe. C’est la place où je me sens bien.

Elle ajoute être très heureuse de la création de la nouvelle ligue et ne ferme pas la porte à une éventuelle collaboration.

Du côté de Toronto, l’entraîneur-chef actuel de l’équipe canadienne, Troy Ryan, obtiendrait le poste d'entraîneur-chef. Une association plus que logique puisque la directrice générale de l’équipe, Gina Kingsbury, termine un mandat de vice-présidente chez Hockey Canada.