Le président russe Vladimir Poutine accuse le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et les président des fédérations internationales de pervertir le sport, et brandit même la menace d'un « mouvement alternatif » qui naîtrait en marge du mouvement olympique.

Au sommet économique oriental, qui s'est tenu à Vladivostok cette semaine, le président russe a fustigé le président du CIO et les présidents des fédérations internationales de sports.

Je pense que les dirigeants actuels des fédérations internationales et du CIO pervertissent l’idée originale de Pierre de Coubertin, a lancé Poutine dans son discours inaugural relayé par les médias russes. Le sport doit aller au-delà de la politique. Il doit unir et non diviser les gens.

Et ses attaques ne se sont pas arrêtées là. Il accuse également le CIO d’être responsable de la dérive du monde du sport.

Mais que s’est-il passé au cours de la dernière décennie?, a-t-il demandé. Le mouvement olympique a été pris au piège des intérêts financiers. Nous avons assisté à la commercialisation inacceptable du sport mondial et du mouvement olympique international. Dans le sport, il ne s’agit pas seulement d’établir des records. Il est aussi question de rassembler les gens.

Il a conclu son discours avec cette menace : Le mouvement olympique mondial a abandonné son rôle. C’est très regrettable pour le mouvement olympique lui-même, car des mouvements alternatifs commenceront à émerger d’une manière ou d’une autre. Et on ne peut rien y faire, car ce processus est objectif et impartial.

Ouvrir en mode plein écran 2022年6月金砖国家峰会 Photo : Associated Press / Li Tao (Xinhua News Agency)

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine et son ministre des Sports lancent l’idée d’une refonte du sport mondial avec, au programme, une scission avec le mouvement olympique.

Il a commencé à réunir les pays du BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud) et ceux de l’Organisation de coopération de Shanghai (Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan et Tadjikistan) pour leur proposer de réfléchir à des Jeux parallèles aux Jeux olympiques.

En 2022, le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, avait déjà lancé cette menace. Nous sommes une puissance sportive autosuffisante dotée de ressources considérables , avait-il déclaré. De son côté, Poutine avait souligné la nécessité d’introduire un nouveau système de compétitions sportives.

Les prochains Jeux du Futur, ou Jeux du BRICS, une compétition de 25 sports qui se tiendra à Kazan, à 700 km de Moscou, en juin 2024, constituera un premier test pour ces pirates du sport qui veulent quitter le navire olympique.

En attendant, c’est Pierre de Coubertin qui doit se retourner dans sa tombe.

Les guerres éclatent parce que les nations se comprennent mal, avait-il déclaré lors d’un discours particulièrement enflammé, en 1892, dans le but de raviver la flamme olympique. . Nous n'aurons pas la paix tant que les préjugés qui séparent aujourd'hui les différentes races n'auront pas disparu. Pour y parvenir, quoi de mieux que de réunir périodiquement les jeunes de tous les pays pour des épreuves amicales de force musculaire et d'agilité?

Vladimir Poutine brandit donc cette menace alors que l’avenir des athlètes russes aux prochains Jeux de Paris n’a pas encore été déterminé par le président du CIO . Il veut sans doute faire pression sur Lausanne avec son idée de réorganiser l’ordre mondial sportif.

La question est maintenant de savoir lequel des deux présidents sortira vainqueur de cette nouvelle discipline du bras de fer.