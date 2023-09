Une première victoire en Coupe Davis pour Alexis Galarneau

Alexis Galarneau a choisi le bon moment pour remporter la victoire la plus importante de sa jeune carrière.

Le Lavallois a battu mercredi Lorenzo Sonego, 38e joueur mondial, en deux manches de 7-6 (10/8) et 6-4.

Son effort permet au Canada de mener son duel contre l’Italie 1-0.

C’est la première fois que Galarneau bat un joueur classé parmi les 50 meilleurs au classement de l’ATP. C’est aussi un premier gain pour le Lavallois sous les couleurs canadiennes en Coupe Davis.

C’est beaucoup d’émotions, a admis Galarneau en entrevue sur le terrain après le match. Je suis reconnaissant d’avoir eu la confiance de mon capitaine. Je voulais me battre et je suis très fier.

Au tennis, il faut toujours s’attendre à des hauts et des bas au tennis et aujourd’hui, j’ai eu peu de bas, a ajouté le Québécois. Mes coéquipiers m’ont donné beaucoup d'énergie aujourd’hui et c’était la clé.

Après avoir remporté la manche initiale au bris d’égalité, Galarneau a réussi à briser le service de son rival au cinquième jeu de la seconde. Il a ensuite échappé une première balle de match à 5-3 au service de Sonego, mais a plié la rencontre avec assurance dès le jeu suivant au service.

Le 200e joueur à l'ATP a conclu le duel avec un coup droit imparable en parallèle sur la ligne, son 15e coup gagnant du match. Il n’a commis que 21 fautes directes, 11 de moins que son rival.

Le début de match avait pourtant été compliqué pour le Québécois. Il a amorcé sa journée de travail avec trois fautes directes, mais a survécu sans céder son service au bout d’un premier jeu qui aura duré huit minutes.

L’épreuve lui a procuré une certaine dose de confiance. Il a graduellement installé son jeu en fond de terrain et n’a pas cédé un pouce à son rival, beaucoup mieux classé que lui et soutenu par un public partisan.

Il a toutefois été brisé au septième jeu, mais a converti sa seule balle de bris de la première manche quand son rival servait à 5-4.

Au bris d’égalité, le joueur de 24 ans menait 5-3, mais a vu son rival italien remporter les trois points suivants. Tenace, Galarneau a réussi à sauver deux balles de manches avant de finalement s’imposer 10-8.

À son premier match en simple en Coupe Davis, Galarneau s’était incliné l’an dernier contre Botic van de Zandschulp aux Pays-Bas en deux manches serrées. L’expérience, encore devant un public hostile, l’a servie mercredi.

Ça m’a beaucoup aidé, a admis Galarneau tout sourire. J’aime jouer devant de bonnes foules, qu’elles soient pour ou contre moi. Je ne me plaindrai jamais de ça, je dois l’accepter et c’est normal. J’essaie juste d’utiliser cette énergie et celle de mon équipe.

Dans le deuxième match de la journée, Gabriel Diallo a aussi une grosse commande sur les bras. Le Québécois de 21 ans, classé 158e à l’ATP, se mesure à Lorenzo Musetti, 18e.

Alexis Galarneau est aussi annoncé pour le troisième match de la rencontre, en double, aux côtés de Vasek Pospisil. Les Italiens prévoient quant à eux envoyer dans la mêlée Simone Bolelli et Andrea Vavassori, deux spécialistes du double.

Denis Shapovalov et Kelsey Stevenson complètent l’équipe canadienne.

Shapovalov s’entraîne avec l’équipe canadienne depuis lundi, mais n’a pas joué de match depuis le tournoi de Wimbledon en raison d’une blessure au genou.

Le Canada affrontera la Suède jeudi et le Chili samedi. Lors de la première journée de compétition du groupe A, les Chiliens ont battu les Suédois 3-0.

Les deux premiers pays parmi les quatre mériteront leur billet pour les quarts de finale prévus à Malaga, en Espagne, en novembre.