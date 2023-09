L'Association des joueurs de la NFL souhaite que tous les terrains de la ligue soient faits de gazon naturel, ajoutant qu'il s'agit de « la décision la plus simple que la ligue puisse prendre ».

Le directeur exécutif de l' AJNFL, Lloyd Howell, a publié un communiqué mercredi matin dans lequel il mentionne que les joueurs de la NFL ont exprimé, dans une majorité écrasante, qu'ils préfèrent cette surface, et les données démontrent clairement que le gazon naturel est plus sécuritaire que le gazon synthétique. Cet enjeu figurait parmi les priorités des joueurs lors de ma tournée des équipes, et c'est ce que j'ai indiqué à la NFL .

Le syndicat des joueurs milite pour ce changement moins de 48 heures après que le quart étoile Aaron Rodgers eut été victime d'une blessure qui a mis un terme à sa saison. Le champion du Super Bowl en 2011 s'est déchiré le tendon d'Achille de la jambe gauche à son premier match avec les Jets de New York, lundi soir.

Howell a ajouté qu'il est conscient qu'un tel changement nécessitera d'importants investissements. Mais il estime que cela coûtera beaucoup plus cher à la NFL si la ligue continue de perdre ses joueurs étoiles en raison de blessures inutiles . Il a aussi souligné que la NFL remplacera ses surfaces de jeu par du gazon naturel en prévision de la Coupe du monde de soccer ou de matchs préparatoires à celle-ci.