Tu tires ou tu pointes? Le Canada aux mondiaux de pétanque

Depuis le 8 septembre, Cotonou accueille les Championnats du monde de pétanque. Les meilleurs boulistes de la planète sont réunis dans la capitale économique béninoise, dont les Canadiens.

Même les joueurs les plus célèbres nous ont confié avoir été étonnés par la fabuleuse organisation de l’événement , affirme le Québécois et vice-président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP), Bernard Aurouze.

Sur la grande place des Amazones, on a installé des estrades qui accueillent chaque jour entre 3000 et 4000 spectateurs, ajoute-t-il. Ce qui est très particulier, c’est que dès le début d’après-midi, les spectateurs viennent avec leurs boules et jouent sur les terrains de compétition. Les organisateurs doivent donc les chasser pour que les compétitions commencent.

Bernard Aurouze a été témoin de l’engouement des Africains pour la pétanque lors d’un match du Bénin.

Ici, il y a plus de 30 nations représentées qui viennent de tous les continents. L’Afrique occupe une grande place avec, notamment, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et les pays du Maghreb. Lors du match du Bénin contre le Burkina Faso, les Béninois ont fait toute une remontée et ont fini par l’emporter. Je n’en croyais pas mes yeux quand j’ai vu la foule envahir le terrain. Dans les tribunes, l’ambiance est bon enfant et il y a même des fanfares assez bruyantes, tellement que l’on doit leur demander d’arrêter pour que les joueurs puissent se concentrer.

Vous avez vu? Consulter le dossier complet Vous avez vu? Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Le vice-président de la FIPJP se dit satisfait du travail réalisé par son organisation pour assurer l’équité hommes-femmes de l'événement.

Ouvrir en mode plein écran Des joueuses de l'équipe algérienne de pétanque. Photo : afp via getty images / AFP

Nous avons mis sur pied des programmes pour inciter les pays à intégrer les femmes et nous sommes ravis de constater qu’à l'exception du Tchad, chaque nation a des représentantes, explique-t-il. Certes, le niveau n’est pas encore là et il y a de grandes disparités entre les nations. En demi-finale, par exemple, il n’y a pas de représentantes de l’Afrique subsaharienne, mais il y a encore deux joueuses du Maghreb. C'est un bon début.

Publicité

La pétanque olympique?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la France n’est pas la seule grande puissance dans le monde. Il ne faut pas, certes, prendre à la légère le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et surtout les pays africains. Bernard Aurouze explique que la pétanque se joue partout sur la planète et qu'il continue sa quête pour que le sport soit un jour au programme des Jeux olympiques.

Cela fait des années que nous faisons des représentations au CIO , souligne le vice-président. Notre fédération a investi beaucoup d’argent pour avoir des consultants qui préparent nos dossiers, mais malgré tous nos efforts, nous avons constaté que le mouvement olympique voulait rajeunir sa clientèle. Nous avons d’ailleurs été outrés quand on a vu que le breakdancing a été choisi, alors que nous faisions partie des quatre finalistes. Alors que la pétanque se joue partout dans le monde et qu’il existe une fédération internationale, le CIO a préféré choisir le breakdancing, qui n’avait pas de fédération et qui n’était pas pratiqué partout dans le monde.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne de pétanque en action aux Championnats du monde à Desbiens, au Québec, en 2018. Photo : Mélissa Paradis

Le Canada en compétition

Le Canada a envoyé une délégation à ces Championnats du monde, au Bénin, et espère se rendre jusqu’aux grandes finales.

Nous avons plus de 2000 joueurs licenciés et le Québec est un pionnier dans le domaine , explique Alex Bendi, président de Pétanque Canada.

Publicité

La pétanque organisée existe au Québec depuis 1956 et la province a accueilli le Championnat du monde à quatre reprises. D'ailleurs, la ville de Joliette est en lice pour 2025. Notre délégation canadienne est composée de joueurs et joueuses qui en sont à leur première expérience en championnat du monde. Nous avons eu des résultats en dents de scie, mais [les joueurs] vont grandir au fur et à mesure qu'ils se frotteront à l’élite. Si on devait situer le Canada au niveau mondial, je dirais que l’on se classe dans le deuxième peloton, après les 10 plus grandes puissances. Pour ces Championnats du monde, je pense que nos chances sont bonnes.

Pour le moment, la France et le Bénin tirent leur épingle du jeu. Le pays hôte est devenu champion du monde en doublette mixte et vice-champion du monde en doublette masculine. La France a brillé en doublette masculine. Le Canada occupe le 17e rang provisoire de la compétition, qui se termine dimanche avec la grande finale en triplette. Le Canada a très peu de chance, mais il faudra surveiller les tenants du titre, les Français, le pays hôte et la Thaïlande. Les trouble-fête pourraient venir de la Tunisie, du Maroc ou de l'Espagne.