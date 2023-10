À 30 ans, Pamela Ware vient de connaître « la meilleure année de sa carrière » de plongeuse, pour reprendre ses mots.

Une année 2023 marquée par une médaille de bronze au 3 m individuel aux Championnats du monde de Fukuoka, au Japon, en juillet dernier. Pourtant, il ne s’agissait pas de sa première médaille aux mondiaux, mais bien de sa quatrième.

C’est que celle-ci représente tout le travail [qu’elle] a fait pour y arriver, alors que tout le monde pensait que c’était fini [pour elle].

Certains ne l’avaient pas vue plonger depuis les Jeux olympiques de Tokyo, à l’été 2021. Et le souvenir était peu reluisant.

En demi-finale du 3 m individuel aux Jeux, Pamela Ware rate son saut d’appel lors de son 5e et dernier plongeon. Résultat : elle entre dans l’eau, pieds devant, sans même exécuter la moindre figure.

Pamela Ware n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 3m individuel. Photo : Getty Images / OLI SCARFF

Personne ne pensait que je pouvais revenir , raconte Ware, rencontrée à l’Institut national du sport du Québec, sa deuxième maison. Plusieurs ne m’avaient pas vue depuis les Jeux. Tout le monde disait : "Cette fille-là est finie."

Ware a décidé que non, même si Tokyo devait être sa dernière compétition.

Au moment de toucher l'eau, je me suis dit : "Je ne peux pas finir comme ça."

Les doutes ont toutefois été nombreux et la confiance, très difficile à rebâtir. Pour y parvenir, elle a dû retirer ce saut de sa liste.

J’ai essayé de refaire le plongeon que j’ai manqué à Tokyo, mais je n’ai pas été capable mentalement, admet Ware, en paix maintenant avec cette déception. Physiquement, j’avais la capacité de le faire. Mentalement, non. J’embarquais sur le tremplin, je tremblais, je me mettais à pleurer, je faisais des crises d’anxiété, je n’étais pas capable.

Pourtant, ce saut, elle l’a refait, une fois, depuis sa demi-finale aux JO. C’était le lendemain matin, sur le même tremplin, à Tokyo.

J’étais à la piscine à 6 h du matin et j’ai refait le plongeon. Tout le monde me disait que j’étais folle, raconte Ware avec un grand sourire. Ça m’a fait du bien sur le coup. Ensuite, j’ai pris un mois de congé et quand j’ai réessayé de le refaire [à l’entraînement], je n’étais plus capable. C’était vraiment bizarre. Je figeais. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j’ai été capable de le refaire le lendemain. Après la pause de plongeon, le traumatisme est revenu. J’avais de la difficulté à séparer le moment vécu à Tokyo du moment présent.

La décision a donc été prise de retirer ce plongeon de sa liste. Elle ne l’a plus jamais exécuté.

Pamela Ware en action à Fukuoka, à l'été 2023 Photo : Getty Images / Adam Pretty

Ce plongeon abandonné, tout se déroulait à merveille à l’entraînement. Pamela croyait que l’expérience de Tokyo était derrière elle. Son retour à la compétition, en 2022, ne s’est toutefois pas déroulé comme elle l’espérait.

Quand j’arrivais en compétition, je capotais. Je me disais : "Je vais peut-être tomber à l’eau encore." J’avais plein de scénarios qui me stressaient.

Un stress qui a nui considérablement à ses performances, si bien qu’elle a raté sa qualification pour les Championnats du monde, à Budapest, et pour les Jeux du Commonwealth, en Angleterre, les deux rendez-vous majeurs de la saison 2022. C’est alors qu’est survenue la remise en question.

Je ne voulais plus plonger. Je me suis demandé : "Pourquoi est-ce que je plonge si je ne suis pas capable de me qualifier? Ça sert à quoi? Est-ce que je suis satisfaite de ce que j’ai accompli dans ma carrière?" Et je me suis dit : "Non, je ne peux pas finir comme ça. Il faut que je pousse."

Ce qu’elle a fait, non sans peine. L’année 2022 a vraiment, mais vraiment été difficile pour Ware. Pour la première fois de sa carrière, elle était confrontée à une telle situation.

Avec le soutien de ses parents, de ses sœurs et de son mari, Wyatt Sanford, un athlète olympique lui aussi, elle a réussi à prendre un pas de recul et à rebâtir sa confiance.

Son nouvel entraîneur, Hui Tong, a également été d’un grand appui.

Il dit tout le temps : "Je ne suis pas ton entraîneur, je suis ton partenaire" , précise Pamela Ware.

2023, sans stress

En janvier dernier, Pamela Ware s’est présentée aux essais nationaux, en Colombie-Britannique, convaincue que le stress serait de retour.

J’étais sûre que j’allais être stressée parce que c’est comme ça que je me sentais toute la dernière année , avoue-t-elle.

Même Mitch Geller, directeur technique en chef chez Plongeon Canada, avait prévenu Ware qu’elle risquait d’être nerveuse pendant la compétition.

Finalement, la compétition a commencé et il n’y avait rien, mis à part le stress de la compétition, mais pas celui qui m'aurait fait me demander : "Est-ce que je vais tomber dans l’eau? Est-ce que ça va mal aller?"

Mia Vallée et Pamela Ware font désormais la paire en plongeon synchronisé. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Je me sentais super confiante, je m’amusais, je souriais pendant toute la compétition, raconte Ware. L’année passée, je pleurais à toutes les compétitions.

Elle termine finalement 2e aux épreuves de 1 m et de 3 m, satisfaite de ses performances, derrière Mia Vallée.

Après la compétition, je suis allée voir Mitch et je lui ai dit : "Il y avait zéro stress." Il m’a répondu : "Ça paraissait."

Ware était surprise d’être libérée de cette anxiété qui l’envahissait depuis Tokyo. Aucun événement précis n’explique ce nouvel état d’esprit, mais plutôt tout le cheminement fait au fil des mois.

C’est réglé. C’est fini. Je ne pense plus à ça. Ce n’est pas quelque chose qui m’affecte encore. [Mon état d’esprit aux essais nationaux] m’a rendu vraiment heureuse et ç’a paru dans les compétitions cette année.

Sa médaille d’argent à la Coupe du monde de Montréal, au mois de mai, en est un bon exemple.

Si je ne sais pas si tu as vu ma réaction à Montréal, mais je me suis mise à pleurer parce que j’étais tellement soulagée et heureuse du travail que j’ai réussi à faire pour me rendre là.

Pamela Ware (à gauche) a remporté l'argent au 3 m à Montréal, en mai. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Dans les semaines suivantes, aux Championnats du monde, au Japon, plongeurs et entraîneurs des autres nations ont remarqué son nouvel état d’esprit.

Tout le monde venait me voir et me disait : "Tu as l’air tellement confiante sur le tremplin, tu as l’air confortable, tu as l’air heureuse. Je ne t’ai jamais vu sourire autant" , raconte Ware.

Et en montant sur la troisième marche du podium de ces mondiaux, elle a pensé à ces deux dernières années.

Je pense que ça paraît que j’ai beaucoup travaillé pour me rendre là, pour que je sois heureuse à nouveau et confiante sur le tremplin. L’an dernier, je parlais de mon saut à Tokyo et je capotais, mais là, je me dis que c’est du passé.

La dernière année, honnêtement, c’était la meilleure année de ma carrière, avoue sans hésiter Pamela Ware. Juste parce que j’étais tellement bien dans ma tête et dans mon corps. Les résultats l’ont démontré.

Un seul stress

Il est faux de dire que Pamela Ware n’a vécu aucune préoccupation en 2023.

J’avais un stress, pas en raison de mon saut raté, mais en raison de la planification de mon mariage! , admet-elle dans un grand rire.

Je me suis assurée de terminer les préparatifs avant mon départ pour les championnats du monde. J’étais quand même stressée la semaine précédant le mariage [au mois d’août]. Je voulais que tout soit parfait.

Mais à deux jours de la cérémonie, elle raconte avoir vécu le plus gros stress de sa vie .

J’avais décidé que je faisais mon propre gâteau et tous les desserts. J’ai mis 6 ou 7 h à tout faire… et j’ai échappé le gâteau, raconte-t-elle en baissant la voix. Le plus gros stress de toute ma vie! J’ai réussi à le rattraper et à refaire seulement le glaçage.

Tout était finalement en place pour une journée qu’elle qualifie de parfaite .

Depuis, Ware a repris l’entraînement, après une pause de quelques semaines. Elle termine sa préparation pour les Jeux panaméricains à Santiago, au Chili, où elle s’envolera, avec toute l’équipe canadienne, à la mi-octobre.