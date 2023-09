BROSSARD - Lorsque le tournoi de golf du Canadien a pris fin, lundi, et que tout le monde s’est réuni dans la salle de banquet pour le souper, Carey Price a figé au moment d’aller s’asseoir. D’un côté, il y avait une table remplie de joueurs de l’édition actuelle du Canadien. De l’autre, un groupe d’anciens. Il ne savait pas vraiment où aller.

Je connaissais à peu près autant de monde à la table des anciens qu’à celle des joueurs , a raconté Price, dans le cadre d’un événement promotionnel, mardi.

Alors, je me suis assis à la table des entraîneurs. J’ai trouvé que c’était le parfait point-milieu!

L’anecdote décrit bien l’espèce de purgatoire dans lequel se trouve l’ancien gardien de 36 ans. Il n’est plus un joueur actif, mais il n’est pas encore officiellement retraité non plus. Il est devenu l’ambassadeur des véhicules motorisés CFMOTO, mais il n’a pas encore un tel statut avec l’équipe pour laquelle il a joué toute sa carrière.

Price tente de garder la forme comme il l’a toujours fait durant l’été, et poursuit les traitements pour soigner son genou, mais il le fait davantage dans l’optique de vivre le reste de sa vie sans entraves.

Au quotidien, je me sens très bien, a dit Price. Je suis très chanceux de pouvoir prendre mes enfants dans mes bras, de pouvoir aller faire de petites marches en montagne ou d’être capable de jouer au golf sans être incommodé. Mais j’ai joué un match de balle-molle caritatif – ce qui n’est pas supposé être trop rigoureux – et en tant que joueur de hockey, je suis habitué de composer avec l’inconfort. Mais jouer à la balle-molle pendant une journée a fait enfler mon genou pendant deux semaines.

Quand tout va bien, l’ancienne vedette du Tricolore caresse l’illusion pendant un instant qu’il pourrait se présenter au camp du Canadien et reprendre son poste de gardien numéro un. Mais il suffit d’une activité le moindrement soutenue, il suffit d’un double qu’il tente d’étirer en triple, pour se faire douloureusement rappeler que les rigueurs d’une saison de hockey ne sont plus pour lui.

Devenu un calcul comptable

Price ne se raconte pas d’histoires. S’il sera bel et bien présent à l’ouverture du camp du Canadien la semaine prochaine, ce sera pour rencontrer les thérapeutes, échouer officiellement à ses tests médicaux et être déclaré inapte à jouer.

C’est l’étape suivante pour que l’organisation puisse inscrire son nom sur la liste des blessés à long terme en vue de la prochaine saison.

Price est un heureux souvenir d’un passé pas si lointain, mais il est encore le chiffre le plus élevé dans l’enveloppe salariale du Canadien.

À moins d’un mouvement de personnel significatif, l’équipe pourra attendre d’envoyer sa formation officielle de début de saison pour placer le nom de Price sur la liste des blessés à long terme. Elle pourra dès lors dépenser l’équivalent de son salaire de 10,5 millions $, moins l’espace séparant l’équipe du plafond salarial avec Price dans ses rangs.

Le célèbre numéro 31 est devenu un calcul comptable, et après avoir vu son ami Shea Weber changer d’adresse l’an dernier, il accepte la possibilité qu’il soit techniquement échangé.

Tout le monde sait que le hockey est une business et que la gestion du plafond salarial en fait partie, a rappelé Price. Je vais être un Canadien de Montréal toute ma vie et j’en suis très fier. Alors je suis prêt à aider cette équipe d’une quelconque manière. Si l’équipe doit bouger de l’argent pour améliorer la formation, je suis là pour aider.

Autrement, l’étendue de ce que peut faire Price à l’heure actuelle pour le Canadien est assez limitée. Il a vendu sa maison à Candiac, sa famille a déménagé à Kelowna, en Colombie-Britannique, et il entend surtout passer du temps avec ses trois jeunes enfants.

Cela dit, Price ne renonce pas à s’impliquer avec le Canadien à plus long terme.

Je vais assurément garder cette porte ouverte dans l’avenir quand mes enfants seront rendus à un âge où ils ne voudront plus se tenir avec papa!

Après que son équipe de hockey eut structuré son horaire et guidé chacun de ses pas pendant de nombreuses années, Price dit en riant que ce sont ses enfants qui régissent désormais son emploi du temps. Et il n’a pas l’air de s’en plaindre. La poussée d’adrénaline avant les matchs lui manque, la camaraderie de ses coéquipiers aussi, mais on sent que ce retour à une vie plus paisible et plus anonyme l’aide à combler quelques manques au lieu de les exacerber.

Pour moi, il s’agit de trouver des choses que j’apprécie, des expériences de vie, être en famille, des choses qui vont m’aider à me garder l’esprit occupé pour ne pas penser à quelque chose que j’ai vraiment aimé faire pendant les 15 dernières années , a confié Price.