Les méthodes de Mike Babcock encore remises en question

Les méthodes de l’entraîneur-chef Mike Babcock sont encore une fois sur la sellette.

Mardi, le balado Spittin' Chiclets, animé par l’ex-joueur Paul Bissonnette, a affirmé que Babcock a demandé au capitaine des Blue Jackets de Columbus, Boone Jenner, de lui donner accès à son téléphone pour ensuite visionner les photos qui s’y trouvaient sur un écran dans le bureau de l’entraîneur.

Le tout, dans le but de mieux le connaître .

Bissonnette a ajouté plus tard sur le média social X que Jenner n'aurait pas été le seul à subir ce traitement.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

L'ex-joueur Mike Commodore, qui a été sous les ordres de Babcock avec les Red Wings de Détroit lors de la saison 2011-2012 et qui a joué trois saisons à Columbus, a renchéri en affirmant que plusieurs joueurs et des membres du personnel des Blue Jacket seraient concernés.

Publicité

L'équipe a réagi en milieu d'après-midi mardi en publiant sur ses différentes plateformes des citations de Babcock et de Jenner.

Lors de rencontres avec nos joueurs et les membres de notre personnel, je leur ai demandé de partager des photos de famille qui se trouvaient sur leur téléphone, question de mieux les connaître, rien de plus , y affirme l'entraîneur.

La façon dont cela a été traité dans le balado Spittin' Chiclets illustre de manière fausse et grossière ces rencontres et est extrêmement blessante, poursuit Babcock. Ces rencontres ont été très importantes et bénéfiques, non seulement pour moi, mais aussi pour nos joueurs et pour les membres de notre personnel, et il est irresponsable et complètement inexact qu'elles soient décrites de cette façon.

Dans des rencontres avec Babs, il m'a interrogé au sujet de ma famille et d'où je viens, de mon mariage prochain et de choses reliées au hockey, affirme Jenner. Il m'a ensuite demandé si j'avais des photos de ma famille et j'étais heureux d'en partager quelques-unes avec lui. J'ai trouvé que c'était une très bonne première rencontre et une bonne façon de démarrer une nouvelle relation. De voir cela prendre des proportions exagérées est vraiment décevant.

Mike Babcock a été confirmé à la tête des Blue Jackets en juillet dernier après près de quatre ans loin du hockey professionnel.

L’homme de 60 ans était considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs, mais il a vu sa réputation être ternie par des révélations au sujet de ses méthodes d'enseignement controversées.

Par exemple, il aurait demandé à Mitch Marner lors de son année recrue de dresser un palmarès de ses coéquipiers selon l’ardeur qu’ils mettaient au travail, et ensuite de lire cette liste dans le vestiaire devant toute l’équipe.

Publicité

D’autres joueurs affirment avoir vécu un enfer lorsqu’ils ont été dirigés par Mike Babcock.

Il a été congédié par les Maple Leafs en 2019, au tout début de sa cinquième saison à Toronto, puisqu’il a été incapable de mener l’équipe au deuxième tour des éliminatoires en trois participations.

Babcock a gagné la Coupe Stanley en 2008 avec les Red Wings de Détroit.