Dans le but de se préparer le mieux possible, Penny Oleksiak a choisi de quitter le Canada et de s'installer au sud de Los Angeles.

La multiple médaillée olympique s'éloigne donc du centre d'entraînement national, situé en Ontario, avec la bénédiction de Natation Canada. Elle a rejoint le groupe Mission Viejo Pro à au Centre de performance MVN 360 à 80 km au sud de Los Angeles.

Elle n'est pas la première à s'éloigner du centre national d'entraînement. Elle imite Kylie Masse, Josh Liendo, Taylor Ruck et Sydney Pickrem.

Nous sommes heureux de voir Penny recommencer à se concentrer sur la natation après avoir vécu plusieurs épreuves dans la dernière année , a expliqué le directeur de la haute performance à Natation Canada, John Atkinson dans un message envoyé à CBC Sports.

Oleksiak n'a participé qu'à une compétition en 2023 (deux courses), en mai à Barcelone, après une longue pause de neuf mois en raison d'une blessure au genou gauche qui a nécessité une longue convalescence.

J'ai beaucoup appris dans la dernière année, sur mon corps, sur la façon de guérir plus vite. Je me remets à peine de ma blessure, et je retourne tranquillement à l'entraînement en vue des JO de 2024 , a réagi Penny Oleksiak.

Elle n'a pas participé aux Championnats du monde de sports aquatiques en juillet en raison d'une autre blessure, cette fois à l'épaule.

Ouvrir en mode plein écran La nageuse Penny Oleksiak en 2022 Photo : Getty Images / François-Xavier Marit

Oleksiak recevra tout l'appui nécessaire de la fédération canadienne pour arriver fin prête aux essais canadiens de natation qui auront en mai à Montréal.

Ceci veut dire qu'elle aura droit au suivi médical et à l'aide des services de soutien intégrés de la fédération, précise John Atkinson. Tout comme au centre national d'entraînement.

Penny Oleksiak s'est toujours entraînée à Toronto.

Nous sommes heureux de la voir revenir à la compétition, a ajouté le dirigeant canadien, et nous lui souhaitons de réussir à revenir au sein de l'équipe nationale.

Avec les informations de CBC Sports.