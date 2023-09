LeBron James tente de bâtir une équipe pour les Jeux olympiques de 2024

Selon le site The Athletic du New York Times et le réseau ESPN, LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant pourraient faire partie de l'équipe américaine aux Jeux Olympiques de 2024.

Les États-Unis ont fini au pied du podium à la Coupe du monde disputée aux Philippines, battus par le Canada dans le match pour la médaille de bronze.

Double champion olympique, titré à quatre reprises en NBA , LeBron James tenterait, selon The Athletic, de convaincre d'autres joueurs de la ligue de rejoindre l'équipe américaine qui tentera à Paris de remporter l'or olympique pour la cinquième fois d'affilée.

Selon la chaîne ESPN, parmi les joueurs susceptibles de l'accompagner, l'arrière Stephen Curry souhaiterait porter à Paris le maillot de l'équipe olympique américaine dirigée par son entraîneur chez les Warriors de Golden State, Steve Kerr.

LeBron James, âgé de 38 ans, a mené les États-Unis à la médaille d'or aux Jeux de 2008 et de 2012, mais il faisait aussi partie des équipes américaines qui ont obtenu la médaille de bronze en 2004 et à la Coupe du monde de 2006.

Selon The Athletic, LeBron James aurait notamment appelé Curry et Kevin Durant, des Suns de Phoenix, pour les convaincre de le suivre à Paris.

Durant, qui aura 35 ans le 29 septembre, faisait partie de l'équipe américaine titrée en 2012, mais aussi en 2016 et en 2021.

Parmi les autres joueurs avec qui James aurait discuté en vue des Jeux de 2024, toujours selon The Athletic, on retrouve son coéquipier des Lakers Anthony Davis, l'ailier des Celtics de Boston Jayson Tatum, et Draymond Green, des Warriors.

ESPN cite également le meneur Chris Paul, récemment recruté par Golden State, et son ancien coéquipier des Suns Devin Booker.

Retour triomphal de l'Allemagne

Par ailleurs, les joueurs de l'équipe nationale d'Allemagne ont reçu un accueil triomphal, mardi, à Francfort, à leur descente d'avion.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs de l'équipe allemande célèbrent leur titre à Francfort devant leurs partisans. Photo : Getty Images / Alex Grimm

Sur la musique du groupe britannique Queen (We are the champions), les joueurs ont salué une foule compacte venue les saluer.

J'espère que nous avons donné le goût aux enfants de jouer au basket , a dit Dennis Schröder, nommé joueur le plus utile du tournoi.

Le travail de l'équipe nationale a fait les manchettes en Allemagne, lors de sa victoire contre les États-Unis en demi-finale (113-111).

L'Allemagne a ensuite battu la Serbie en finale, 83 à 77. L'équipe allemande a maintenant les yeux tournés vers Paris.

Ces joueurs forment la meilleure équipe que l'Allemagne ait connue , a dit l'entraîneur Gordie Herbert.

Avec les informations d'Associated Press