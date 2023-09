Des champions sans pression à la Coupe Davis

En novembre dernier, Félix Auger-Aliassime battait l’Australien Alex de Minaur et permettait au Canada de remporter la première Coupe Davis de son histoire.

Dix mois plus tard, le Canada est en Italie pour amorcer la défense de son titre, mais sans Félix Auger-Aliassime et avec un Denis Shapovalov dans un état de santé incertain.

On l’écrit en tout respect, mais ceux qui croient que la défense du titre s’annonce facile ont sans doute visionné en boucle quelques conférences de motivation de Jean-Marc Chaput. Pour les plus jeunes, c’était un motivateur ou un coach de vie qui n’était pas sur TikTok.

Petit détour pour dire qu’on croyait bien que le point de presse du Canada lundi allait apporter un certain éclairage à la forme de Shapovalov, mais personne n’a cru bon lui demander comment allait son genou blessé.

Il était impossible de poser des questions à distance. Dure chance disent les anglophones. Ou sacrafaisse , comme disait feu Jean-Marc Chaput.

Bref, le capitaine Frank Dancevic pourrait donc envoyer dans la mêlée Gabriel Diallo (158e), Alexis Galarneau (200e) ou encore Vasek Pospisil (187e) pour les matchs de simple. Les trois sont arrivés depuis quelques jours à Bologne, en Italie, pour peaufiner leur préparation.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine Frank Dancevic encourage Vasek Pospisil durant son match face à Fabio Fognini. Photo : Getty Images / Alex Pantling

Shapovalov, lui, s’est posé seulement lundi, après avoir assisté samedi soir au mariage d’un ami de longue date. Il n’a pas joué en tournoi depuis Wimbledon et a simplement accompagné sa conjointe, la joueuse suédoise Mirjam Björklund, aux Internationaux des États-Unis.

On n’a pas vu le gaucher raquette à la main depuis Wimbledon sur ses réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux ne font pas foi de tout, mais il ne faudrait pas s’étonner qu’il ne soit pas envoyé au front en simple dès mercredi.

Nous avons un bon mélange de jeunesse et d’expérience, a dit Frank Dancevic, sibyllin. On a de l’expérience avec Vasek et de la jeunesse avec Denis, Gabriel et Alexis. Nous pouvons mélanger notre alignement et c’est très utile dans une compétition par équipe. On a aussi Kelsey Stevenson, mais lui, je vous promets qu’on ne le verra pas en simple.

Le nom de Stevenson, 33 ans, a été ajouté à l’équipe canadienne à la dernière minute. Le 247e mondial en double vivra une première expérience en Coupe Davis.

À l’opposé, même s’il a le même âge, Vasek Pospisil défendra le drapeau canadien pour la 24e fois de sa carrière. Avec 27 victoires et 24 revers, l’homme des grandes occasions n’est qu’à une victoire de Sébastien Lareau, au 2e rang au pays en Coupe Davis derrière la légende vivante Daniel Nestor qui en compte 48.

Gare à l’Italie

Le Canada fait partie du groupe A avec l’Italie, la Suède et le Chili. Les deux premières nations passeront aux quarts de finale, à la fin novembre.

À leur première rencontre, qui comprend deux matchs de simple et un match de double, les Canadiens se mesureront à l’Italie, qui pourra compter sur l’appui d’un public généralement sanguin, de quoi faire oublier que les gros canons italiens ne seront pas tous sur le terrain.

Jannik Sinner, 7e mondial, est trop fatigué, tandis que Matteo Berrettini, qui a chuté au 66e rang, est blessé à la cheville.

Mercredi, l’assiette des Canadiens sera quand même bien pleine avec Lorenzo Musetti (18e), Lorenzo Sonego (38e), Simone Bolelli (43e en double) et Matteo Arnaldi (47e).

Je les considère comme les favoris du groupe, a admis lucidement Frank Dancevic. Ils ont beaucoup de profondeur malgré les absents. On va devoir être très justes et jouer notre meilleur tennis. Ce sera clairement notre duel le plus difficile.

Le capitaine canadien refuse de se projeter trop loin. Avant de parler de sortir du groupe, ou encore, de défendre le titre acquis l’an dernier, il faut d’abord affronter l’Italie.

Ouvrir en mode plein écran Le Canada remporte sa première Coupe Davis. Photo : afp via getty images / JORGE GUERRERO

Chose certaine, l’absence de Félix Auger-Aliassime, qui a été extraordinaire l’an dernier, permet au groupe d’aborder le tournoi avec un certain détachement, voire avec une moins grande pression de résultats.

Nous amorçons le tournoi de façon détendue, a expliqué Dancevic. Je sais à quel point c’est difficile de remporter la Coupe Davis et il faut surmonter de nombreux obstacles pour la gagner. Les astres doivent être alignés. Mais je sais qu’on est une bonne équipe et qu’on peut offrir une féroce opposition à n’importe quelle équipe. On sait se placer en position pour gagner, peu importe le pointage. C’était notre mentalité avant et ce l’est toujours aujourd’hui. On commence par l’Italie.

Gabriel Diallo, 21 ans, est appelé sous les couleurs pour la troisième fois. Il a perdu le seul match qu’il a disputé, contre le Serbe Laslo Djere en 2022. En août dernier, à Toronto, Diallo a remporté sa première victoire sur le circuit de l’ATP contre le Britannique Daniel Evans.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel Diallo Photo : Gracieuseté : Tennis Canada - Martin Sidorjak

Ce match a prouvé que j’avais le niveau pour rivaliser avec les meilleurs du monde, mais après, c’est aussi une question de constance, a dit le géant. Je vais devoir bien gérer mes émotions parce que ce sera nouveau pour moi d’affronter l’Italie en Italie. À Toronto, j’avais le soutien de ma famille, de mon équipe et de la foule. Ici, ce sera différent et je devrai bien gérer mes nerfs.

Alexis Galarneau, quant à lui, mérite une quatrième sélection. Il est toujours en quête d’une première victoire sur le terrain après deux défaites.

Je ressens autant d’excitation que la première fois à l’idée de représenter le Canada sur la scène internationale, a exprimé le Lavallois. C’est encore plus vrai parce qu’on va affronter l’Italie en Italie. Ça va être une belle semaine pour moi.

Après l’Italie mercredi, le Canada affrontera jeudi la Suède, l’équipe rivale la plus faible du groupe sur papier.

Le Chili sera ensuite au menu samedi, avec notamment Nicolas Jarry, 22e mondial et Cristian Garin, 103e mondial, mais qui était 17e au classement de l’ATP il y a deux ans à peine. Sans compter Alejandro Tabilo, 124e mondial, natif de Toronto.

Les rencontres seront diffusées sur le site de CBC Sports.