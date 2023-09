En 1987, Tom Peters, un auteur particulièrement prolifique, a publié un texte qui a profondément marqué les esprits des gestionnaires nord-américains. Le titre de cette chronique était : Under Promise, Over Deliver (Promettez peu et surpassez les attentes). Lundi, au traditionnel tournoi de golf du Canadien, on aurait dit que tout le personnel de direction avait attentivement lu ces intéressants écrits.

L’un après l’autre, le vice-président aux opérations hockey Jeff Gorton, le propriétaire Geoff Molson, le directeur général Kent Hughes et l’entraîneur en chef Martin St-Louis ont profité de leur point de presse pour reprendre le slogan flou qu’ils avaient adopté l’an dernier.

Tout le monde voudrait que l’on prononce le mot qui commence par P (comme dans playoffs [séries éliminatoires]), a imagé Jeff Gorton. Mais pour nous à l’interne, l’exercice consiste à devenir meilleurs tous les jours. Nous avons beaucoup de jeunes dont le potentiel est encore loin d’être atteint.

Pour être heureux, on veut voir de la progression. Nos jeunes sont plus matures et prêts à compétitionner davantage dans la LNH. Plusieurs de nos jeunes ont été blessés la saison dernière et on espère qu’ils vont revenir avec enthousiasme et continuer à grandir ensemble , a plaidé Geoff Molson, non sans ajouter qu’il endosse entièrement la vision de son vice-président et de son DG.

De son côté, Ken Hughes n’a pas manqué d’expliquer que ses objectifs sont restés les mêmes : On veut voir de la progression individuelle. De la progression sur glace et hors glace, et de la progression dans l’établissement de notre culture. Nous essayons de bâtir quelque chose et nous comprenons que notre démarche nous amène dans la bonne direction , a-t-il expliqué.

Pour un parterre de journalistes en mal de copie, voilà qui est bien mystifiant. La question Comment mesurez-vous le progrès ou le succès? a certainement été posée de 25 manières différentes. Après tout, le progrès doit bien pouvoir se constater au classement ou ailleurs, n’est-ce pas?

Le succès, ça doit se faire tous les jours. Il faut gagner chaque journée. Mais parfois, lorsqu’on remporte un match, c’est un écran de fumée. Quand tu gagnes un match et que tu n’a pas bien joué, c’est comme avoir recours à un diachylon quand tu as besoin de te faire opérer. Il faut donc faire attention à la manière dont on mesure le succès. Il faut juste évaluer honnêtement notre façon de jouer et poursuivre le développement de nos jeunes joueurs et de notre jeu collectif , a plaidé Martin St-Louis.

À quoi vous attendez-vous après avoir lu tout cela? Tom Peters aurait été bien fier.

***

Disons maintenant les choses franchement. Ne serait-ce qu’en se présentant au vestiaire et en revêtant leur équipement les soirs de matchs, les joueurs du Canadien devraient faire un bond appréciable au classement cette saison.

Selon le site Man-Games Lost, les joueurs du Canadien ont dominé la LNH pour une deuxième année de suite au chapitre des blessures la saison passée. Ils ont raté un affolant total de 751 matchs. Depuis son arrivée derrière le banc du Canadien, Martin St-Louis n’a jamais dirigé une formation complète. Aucune équipe ne peut survivre à de tels carnages.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis Photo : Radio-Canada

À preuve, les Golden Knights de Vegas ont remporté la Coupe Stanley en juin. Pourtant, ils avaient raté les séries en 2021-2022 parce que leurs joueurs avaient raté quelque 478 matchs.

Est-ce que le CH de 2022-2023 aurait amassé plus de 68 points si l’infirmerie avait connu un achalandage normal? Bien sûr que oui. Cette jeune équipe n’aurait pas participé aux séries, mais on aurait bien aimé voir le total de points qu’elle aurait amassé si Cole Caufield, Sean Monahan, Mike Matheson et Kaiden Guhle, juste ces quatre-là, avaient disputé 35 matchs de plus.

Ce qui s’est avéré particulièrement impressionnant dans cette saison de 68 points, c’est que même amochée à l’extrême, cette équipe n’a jamais cessé de se battre. Une réelle culture de l’effort y était déjà installée.

Les habitués de cette chronique savent que je ne lance pas de fleurs à tort et à travers. Pourtant, dans mon bilan de fin de saison, je me souviens avoir écrit à quel point cette équipe de 28e place méritait le respect.

***

Tout cela nous amène à l’autre thème qui a animé le tournoi de golf du Canadien, lundi.

Plus de 40 joueurs sont à Montréal depuis un mois afin de peaufiner ensemble leur préparation en vue du camp. Le capitaine Nick Suzuki a lui-même décroché le téléphone pour encourager ses coéquipiers à rentrer à Montréal plus tôt afin de créer une meilleure cohésion de groupe et afin d’ajouter une couche supplémentaire à cette culture d’effort qui sautait déjà aux yeux la saison passée.

Je ne crois pas qu’un grand nombre d’équipes avaient 40 joueurs à l’entraînement un mois avant que le camp commence. Les gars sont affamés, il y a beaucoup d’enthousiasme dans le vestiaire. Ça démontre que les joueurs veulent être ici et qu’ils comprennent que c’est une grosse année pour nous , n’a pu s’empêcher de lancer Jeff Gorton.

Ouvrir en mode plein écran Mike Matheson, Nick Suzuki et Brendan Gallagher Photo : Courtoisie / Canadien de Montréal / Arianne Bergeron

À la fin de la dernière saison, Kent Hughes avait dit à ses jeunes joueurs qu’il souhaitait dorénavant les voir prendre davantage leur destinée en main. Les jeunes ont souvent tendance à se concentrer sur leur propre sort à leur arrivée dans la LNH. Et ce n’est qu’après avoir atteint un certain statut qu’il commencent à s’intéresser davantage au bien-être général de l’équipe et de leurs coéquipiers.

Quand on a une jeune équipe, il faut que les joueurs commencent à se préoccuper plus rapidement de cet aspect collectif , a expliqué le DG.

Hughes ne cachait donc pas sa fierté en parlant des efforts déployés par ses joueurs pour se préparer adéquatement en vue de la nouvelle campagne. Quand la saison finit plus tôt, c’est bon de voir qu’ils veulent être ici au mois d’août plutôt qu’à la mi-septembre , a-t-il souligné.

***

Le défenseur Mike Matheson, qui a eu l’honneur d’être nommé adjoint au capitaine après avoir passé une seule saison à Montréal, a exprimé l’opinion que les joueurs n’ont pas à se placer au diapason avec la direction lorsqu’ils se fixent des objectifs.

Les dirigeants ont une perspective qui peut les inciter à prendre un pas de recul pour assurer le présent et l’avenir de l’équipe. De notre côté, nous avons le privilège de jouer dans cette ligue et le privilège encore plus grand de jouer pour cette équipe. Nous voulons gagner , a-t-il insisté.

Nos patrons ont des préoccupations différentes des nôtres. Mais ils veulent qu’on gagne et nous le savons. Nous avons plusieurs jeunes talentueux qui seront meilleurs cette saison. Les gars sont en santé et on sent une énergie émerger. (…) Nous sommes dans le business de la victoire et notre travail consiste à bien jouer. Et c’est que nous allons faire , a plaidé le capitaine.

Les patrons maintiennent les attentes le plus bas possible et les joueurs déploient de sérieux efforts pour les surpasser. Under Promise, Over Deliver.

À moins d’une autre hécatombe à l’infirmerie, c’est en plein ce qui devrait se produire.