Une saison où les jeunes leaders du Canadien seront responsabilisés

LAVAL-SUR-LE-LAC – À défaut de promettre une équipe qui participera aux séries éliminatoires, la direction du Canadien a beaucoup parlé de croissance à l’occasion de son tournoi de golf annuel, lundi. En soi, le refrain n’est pas si différent de l’an dernier, alors que le vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, a sollicité la patience des amateurs en vue de la saison qui s’approche.

Ce que le Canadien prévoit, en revanche, c’est qu’il ne stagnera pas. Et l’une des façons par lesquelles il entend progresser, c’est en augmentant les responsabilités confiées à ses jeunes joueurs.

Le Tricolore rebâtit en misant sur un noyau qui est dans la jeune vingtaine, et même si c’est le vétéran défenseur Mike Matheson qui a hérité du poste d’adjoint au capitaine laissé vacant par Joel Edmundson, l’état-major s’attend à ce que ce jeune noyau prenne les choses en main plus rapidement que ce qu’on verrait au sein d’une formation plus aguerrie.

Le cas de Kirby Dach est un excellent exemple.

J’ai parlé à Kirby à la fin de la saison et je lui ai dit, "tu es arrivé ici, tu essaies encore de t’établir en tant que joueur de la Ligue nationale de hockey, et tu as fait un gros pas en avant. Je suis sûr que tu as des attentes individuelles envers toi-même, mais il faut également qu’on grandisse en tant qu’équipe", a raconté le directeur général Kent Hughes. "Je veux que tu prennes tes trois premières années à Chicago et ta première saison à Montréal, et que tu penses aux joueurs qui t’ont aidé et à ceux qui ne t’ont pas traité comme tu aurais dû être traité".

Dach a répondu à son DG par écrit durant l’été et il lui a dit qu’après y avoir mûrement réfléchi, il savait désormais ce qu’il avait à faire.

C’est rassurant de savoir que la direction veut que j’assume davantage un rôle de leader, a expliqué Dach. J’entame ma cinquième année – même si on ne le dirait pas – et quand je pense à des joueurs qui ont fait leurs débuts l’an dernier, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les premières années d’une carrière. Je veux pouvoir les aider. Je ne veux pas leur mettre trop de pression ou leur donner trop de conseils, mais je veux surtout être là pour eux quand ils en ont besoin.

Ce que le Canadien attend désormais des jeunes joueurs de son noyau, c’est qu’ils ne s’approprient plus seulement le succès de leur propre carrière, mais celui de l’équipe en entier. Nick Suzuki lui-même l’a vécu la saison dernière, après être devenu capitaine du Canadien à l’âge de 23 ans.

J’ai appris beaucoup l’an dernier, a confié Suzuki. Auparavant, j’étais habitué à seulement me concentrer sur mon propre jeu, tandis que j’ai appris l’an passé que je devais être là pour chacun de mes coéquipiers, prendre soin d’eux et m’assurer qu’ils sont en bonne condition physique et qu’ils sont bien mentalement.

Ça va aller beaucoup mieux cette année parce que je suis plus à l’aise et je sais ce qui m’attend.

Tout sur le développement

Le Canadien n’est pas dupe : compte tenu de la force de la Division atlantique, promettre trop rapidement une place en séries serait un exercice périlleux, même si les joueurs, eux, visent bien sûr d’y accéder. Mais peu importe la fiche victoires-défaites, la roue va devoir tourner, et cela implique que les jeunes sur lesquels mise l’organisation élèvent la barre en termes d’habitudes de travail, de niveau de compétition, d’ardeur à l’entraînement et d’imputabilité.

Kent Hughes s'adresse à la presse à l'occasion du tournoi de golf du Canadien.

Cette fameuse culture dont on a tant parlé l’an dernier doit maintenant prendre vie, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Depuis leur arrivée en poste, Gorton, Hughes et St-Louis ont mis tous leurs jetons sur la qualité de l’encadrement qu’ils allaient fournir aux joueurs. C’est rapidement devenu l’élément les distinguant de l’administration précédente. Ils n’ont pas seulement fait du développement une valeur cardinale de l’organisation, ils travaillent aussi dans l’idée que le développement d’un joueur n’est jamais terminé.

Ils ont fait du Canadien de Montréal un incubateur.

L’éclosion de Dach à sa première saison avec le CH les a rassurés dans l’idée qu’ils pouvaient faire progresser le talent. D’où l’acquisition d’Alex Newhook, qui n’avait pas eu les meilleures occasions de se faire valoir à ses premières saisons au Colorado en raison du bassin de talent chez l’Avalanche et à qui on veut offrir une chance semblable d’éclore.

Je sais comment il était utilisé au Colorado et j’ai fait bien attention en regardant des vidéos de lui parce que je veux avoir un regard frais sur son jeu au sein de notre environnement, a précisé St-Louis. Je ne veux pas avoir d’a priori basés sur ce qu’il faisait dans un environnement et un contexte que je ne connais pas.

Pour un joueur, être accueilli à bras ouverts pour ce qu’il peut apporter, et non pour ce qu’il a ou n’a pas fait, est une formidable occasion de relance au plan mental. Dach l’a saisi, et le Canadien pense que Newhook fera de même.

Le plaisir de jouer

Mais tout cela tient entre autres à la personnalité de St-Louis et au rôle qu’il peut jouer dans cet incubateur. Dach a mentionné au tournoi de golf que son entraîneur l’avait aidé à retrouver sa confiance et son amour pour le jeu, des propos semblables à ceux qu’avait tenus Sean Monahan en première moitié de la plus récente saison.

Et s’il entend demander à ses jeunes leaders de s’élever et de s’approprier, St-Louis veut s’assurer que l’amour du jeu ne cesse pas d’animer un joueur comme Juraj Slafkovsky, qui voudra assurément en montrer davantage à sa deuxième saison dans la LNH.

C’est un premier choix universel au repêchage, il se met beaucoup de pression sur les épaules, et pour moi, il y a un équilibre à trouver entre pression et plaisir, a expliqué St-Louis. Il faut qu’il ait du plaisir, il ne peut pas se prendre trop au sérieux. Je sais que les attentes sont grandes, mais il faut qu’il ait du plaisir. On veut l’aider le plus possible d’une manière qui est efficace dans le temps, mais en faisant cela, il faut faire attention de ne pas éteindre sa passion. Parce qu’il adore le hockey. Si on lui en demande trop, trop vite, et qu’on tue sa passion, il va cesser de s’améliorer parce qu’il va arrêter d’aimer ça.

Pousser les joueurs, les mettre au défi tout en nourrissant leur enthousiasme, tel est le programme de l’organisation à l’aube de la saison.

Le Canadien est convaincu d’avoir créé un environnement fécond. Mais ce qu’il a tenu à rappeler à tout le monde lundi, c’est qu’au hockey, la gestation prend pas mal plus que neuf mois.