Les Alouettes de Montréal ont embauché le secondeur américain de 28 ans Darnell Sankey, qui a joué dans la LCF et la NFL.

Le footballeur de 6 pi 2 po (1,88 m) et 250 lb (113 kg), a joué avec les Stampeders de Calgary et les Roughriders de la Saskatchewan de 2020 à 2023. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la division Ouest en 2021, alors qu'il jouait en Alberta. Cette saison-là, il a obtenu 98 plaqués, un sac et provoqué un échappé en 14 rencontres.

En 2022, il a réussi 120 plaqués, établissant un record d'équipe en Saskatchewan, en plus de 3 sacs, 2 échappés provoqués et 2 plaqués au sein des unités spéciales.

Sankey a aussi joué six matchs dans la NFL avec les Colts d'Indianapolis en 2017.

Le natif de San Jose, en Californie, a également évolué dans la XFL en 2023, remportant le championnat avec les Renegades d'Arlington.

Les Alouettes ont aussi ajouté le joueur de ligne défensive américain T.D. Moultry.

Moultry, 6 pi 2 po (1,88 m), 253 lb (114 kg), a joué son football universitaire avec les Tigers de l'Université Auburn et a passé du temps au sein de l'organisation des Steelers de Pittsburgh.

Afin de faire de la place à ces nouveaux venus, les Alouettes ont libéré le secondeur Brody Buck et le demi défensif Parnell Motley.