Djokovic, sans limites

Novak Djokovic et la planète tennis se sont réveillés lundi matin avec des airs de déjà-vu.

Il amorce la 390e semaine de sa carrière sur le trône, l'équivalent de sept ans et demi, un autre record. Il détient désormais une avance d’environ 3200 points sur son plus proche poursuivant, Carlos Alcaraz. Bref, le compteur continuera de tourner pour au moins les prochaines semaines et il pourrait accentuer son avance sur les deux autres membres du Big 3.

Rafael Nadal est toujours à 22 titres majeurs, tandis que Roger Federer a rangé sa raquette pour de bon à 20. L'avarice de Djoko pourrait maintenant lui permettre de dépasser Margaret Court, seule autre athlète à avoir remporté 24 titres majeurs en simple.

La victoire de Djokovic dimanche soir n’a jamais fait de doute, mis à part, peut-être, lors de la deuxième manche, quand le Russe Daniil Medvedev a réussi à allonger considérablement les échanges.

Le Serbe semblait à la peine, mais l’histoire est truffée d’exemples de matchs au cours desquels Djokovic semblait sur le respirateur artificiel avant de ressusciter tel l’Undertaker. Dimanche, Medvedev le savait.

Ceux qui ont horreur de la souffrance exubérante parfois affichée par le maître le savaient aussi.

Ouvrir en mode plein écran Djokovic a vaincu Medvedev en trois manches. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

En remportant la deuxième manche, le Serbe, tel un requin affamé, venait de tomber sur quelques gouttes de sang…

Publicité

Il était fatigué et il ratait des coups à la fin des longs échanges, a dit Medvedev en point de presse après sa défaite. Cela dit, c’est Novak. Peu importe ce qui se passe, il est encore là. C’est dommage d’avoir perdu la deuxième manche parce que je le dominais. J’aurais dû mieux jouer et changer ma position en retour de service. J’ai été entêté.

Si Medvedev est demeuré très loin derrière la ligne de fond, fidèle à son habitude, c’est parce qu’il s’y croyait capable de gagner de cet endroit, comme il l’avait fait en demi-finale lors de sa brillante victoire contre Carlos Alcaraz.

Reste que le Russe savait que Djokovic s’adapterait, après tout, il l’a fait toute sa carrière.

Et dimanche, Djokovic avait sa défaite en finale des Internationaux des États-Unis 2021 à venger, celle qui l’avait empêché de remporter les quatre tournois du grand chelem la même année, ce qu’aucun joueur n’a réussi depuis Rod Laver en 1969.

Ouvrir en mode plein écran Noavk Djokovic premier au monde et plus grand total de victoires en grand chelem (23). Photo : afp via getty images / EMMANUEL DUNAND

Pour Djokovic, retenir les leçons rime parfois avec changer d’approche, même celles qui fonctionnent. C’est le cas pour sa préparation physique, mais aussi mentale.

Publicité

La plus grande leçon apprise durant ma carrière, c’est que même lorsqu’on a trouvé la formule qui fonctionne, rien ne garantit qu’elle fonctionnera de nouveau et probablement qu’elle ne fonctionnera pas l’année suivante. Il faut constamment se réinventer parce que tous les autres le font. Je dois le faire encore plus à 36 ans pour permettre à mon corps de rester en bonne santé et pour bien récupérer pour maintenir le plus haut niveau possible.

Ce désir de se réinventer, Djokovic n’est pas près de le perdre. En souriant, son entraîneur, Goran Ivanisevic, a dit que le Serbe avait l’intention de jouer jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Pas question, selon l’entraîneur, de quitter le sport au sommet après un hypothétique 25e titre en grand chelem obtenu l’an prochain.

Djokovic, lui, a dit en riant qu’il quitterait le circuit dans 23 ou 24 ans, rien de moins. Mais plus sérieusement, il ne sait pas combien de bonnes saisons il lui reste dans les jambes.

Ouvrir en mode plein écran Goran Ivanisevic aux Internationaux des États-Unis en 2023 Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Il a toujours faim, il veut battre d’autres records et il peut le faire parce qu’il joue du tennis incroyable, a dit Ivanisevic, lui-même ancien champion à Wimbledon. Il est né avec ce désir de vaincre extraordinaire qui ne s’enseigne pas. C’est un génie, un joueur d’exception. Il a eu la chance d’être précédé par Roger Federer et Rafael Nadal qui l’ont poussé à être meilleur.

La pire chose à faire est de lui dire qu’il ne peut pas faire quelque chose parce qu’il voudra prouver le contraire, poursuit Ivanisevic. Il aime les défis. S’il gagne un 25e titre en grand chelem, il va se demander pourquoi pas un 26e ? Il en veut toujours plus, il est toujours insatisfait sur le terrain et cette quête de la perfection mène à des résultats extraordinaires.

Si côtoyer Djokovic de près est un privilège, dans les bons moments du moins, l’exercice n’est pas moins éprouvant pour son équipe, a admis Ivanisevic. Ce désir intarissable de victoire ne vient pas sans grincements.

La priorité du Joker demeurera les tournois du grand chelem et il va continuer d’alléger son calendrier pour ne pas trop s’user.

En restant frais, il maximise ses chances de succès dans les grands tournois et les émotions ressenties lors des triomphes le motivent à continuer. Ainsi tourne la roue qui tourne.

Bien sûr, parfois je me demande pourquoi j’ai encore besoin de tout ça après tout ce que j’ai accompli et pour combien de temps encore je vais continuer, s’est demandé Djokovic en point de presse dimanche. Quand je vois que je peux jouer à un tel niveau et gagner les plus grands tournois, je ne veux certainement pas quitter le sport quand je suis encore au sommet, surtout si je joue encore de la même manière.

Il n’a jamais caché non plus qu’une autre décoration d’importance manque à son palmarès : la médaille d’or olympique.

Djokovic n’a jamais pu s’imposer en quatre présences aux Jeux. Il a obtenu son meilleur résultat à Pékin, en 2008, avec une médaille de bronze.

Ouvrir en mode plein écran Novak Djokovic Photo : Getty Images / Leon Neal

À Tokyo, il y a trois ans, le Serbe s’était incliné en demi-finales devant l’Allemand Alexander Zverev, puis devant l’Espagnol Pablo Carreno Busta, à la surprise générale, lors du match pour la médaille de bronze.

Il avait aussi été écarté du podium à Londres, en 2012, et a même été sorti dès le premier tour à Rio, en 2016.

L’occasion sera belle l’été prochain, sur l’ocre de Roland-Garros, où il a d’ailleurs triomphé en juin, d’accrocher l’or à son palmarès inégalé. De quoi le garder motivé encore quelques mois.

Alors, pour répondre à la question de départ, Novak Djokovic peut aller aussi loin qu’il le voudra ou, du moins, que son corps lui permettra d’aller.

Entre les deux oreilles, les limites semblent encore loin d’être atteintes.