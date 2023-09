Dimanche soir, sur l'immense court Arthur-Ashe, la Canadienne Gabriela Dabrowski a finalement pu savourer un premier titre majeur en double féminin. Elle et sa partenaire Erin Routliffe ont vaincu Laura Siegemund et Vera Zvonareva en deux manches pour remporter les Internationaux des États-Unis. Qu'est-ce que cette victoire changera dans la vie de l’Ontarienne? « Maintenant, je pourrai prendre ma retraite. »

C’est la réponse que la nouvelle championne a lancée à un journaliste, sourire en coin, dans la conférence de presse d’après-match. Sa partenaire Routliffe a bien fait de prendre la balle au bond et de la corriger : Mais pas tout de suite!

Pas tout de suite, confirme Dabrowski, mais je pourrai un jour prendre ma retraite en étant heureuse.

Il serait d'ailleurs bien bête de mettre si prématurément un terme à cette nouvelle association entre Dabrowski et Routliffe.

Mais cette réponse dévoile quand même le caractère précieux de cette victoire pour Dabrowski. C’est qu’elle pourra dorénavant poursuivre sa carrière en toute quiétude, sachant qu’elle a réussi à ajouter ce gros trophée à son palmarès.

La joueuse de 31 ans comptait déjà quelques triomphes dans d’autres tournois importants, comme à l’Omnium Banque Nationale de Toronto en 2021, et des sacres en double mixte lors de grands chelems. Mais le Saint-Graal du double féminin, sa spécialité, lui avait toujours échappé à ce jour.

Et pourquoi s’arrêter-là? La combinaison Dabrowski-Routliffe commence à peine à faire des flammèches. Les deux joueuses ont été réunies pour la première fois cette année. À Toronto en 2021, puis à Madrid en 2022, Dabrowski avait gagné aux côtés de la Brésilienne Luisa Stefani.

On a vraiment l’impression qu’on vient juste de commencer, affirme la joueuse native d'Ottawa. On a eu un très bon début à Montréal, et à Cincinnati on a enchaîné quelques victoires. On a compris qu’on pouvait former l'une des meilleures paires au monde à Cincinnati, quand on a battu au premier tour (Ena) Shibahara et (Shuko) Aoyama, qui venaient de gagner à Montréal.

Erin Routliffe Photo : Reuters / MIKE SEGAR

Je regardais Gaby jouer depuis des années, et je l'idolâtrais en quelque sorte, raconte pour sa part Routliffe. J'aime beaucoup son jeu. Et en double, la personnalité joue un rôle important. Il faut donner à son partenaire ce qu'il veut, mais en même temps, il faut être capable d'être honnête et pouvoir communiquer des choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. Je sentais que je pourrais bien jouer avec elle, et je l'ai contactée par message texte.

Ce succès new-yorkais aura sans doute comme effet de mettre Dabrowski davantage en confiance, selon l'entraîneur Sylvain Bruneau. Elle a déjà gagné sa notoriété sur le circuit, mais ça va la mettre en confiance pour la suite, oui. Elle a plusieurs années devant elle. Je sais qu'elle a comme objectif de gagner une médaille aux Olympiques pour le Canada, a-t-il indiqué dans une entrevue diffusée à l'émission Tout un matin.

Bruneau se réjouit aussi des performances d'Erin Routliffe, une Canadienne née en Nouvelle-Zélande. Celle-ci est passée par le Centre national de Tennis Canada, mais a préféré représenter la Nouvelle-Zélande sur la scène internationale. Elle a encore un appartement à Montréal, même si elle représente un autre pays, c'est comme si on avait une équipe canadienne championne.

Aux derniers Jeux olympiques, à Tokyo, Dabrowski avait fait équipe avec Sharon Fichman, qui est sur la carreau depuis 2021 en raison de différentes blessures.

Pour atteindre la finale à Flushing Meadows, Dabrowski a d'abord dû éliminer sa compatriote Leylah Annie Fernandez. Les deux Canadiennes pourraient se retrouver du même côté du filet dans quelques semaines, à la Coupe Billie-Jean-King, en novembre, en Espagne. Une compétition par nation qui pourra donner un avant-goût des forces en présence, avant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Gabriela Dabrowski et Leylah Annie Fernandez, coéquipières en 2019 en Écosse Photo : action images via reuters / ED SYKES

Dabrowski et Fernandez avaient fait la paire pour aider le pays à se qualifier pour les finales de ce prestigieux tournoi, en avril dernier.

Une joueuse redoutable au filet

L’entraîneur Sylvain Bruneau, qui va quitter Tennis Canada à la fin de 2023 après de nombreuses années de services, suit le parcours de Gabriela Dabrowski depuis qu’elle a 13 ans. Il était rivé devant son écran pour la voir gagner, dimanche après-midi. Je l’ai vue jouer souvent, et j’ai été impressionné par le niveau de talent qu’elle a déployé, par sa présence sur le terrain. Elle a joué un superbe match.

Les Félix Auger-Aliassime, Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez ont bien fait jaser, et avec raison, ces dernières années. Mais il ne faudrait pas oublier les succès en double de Dabrowski, l'une des meilleures joueuses du circuit. C'est une excellente athlète, point à la ligne. Elle est rapide et explosive , ce qui est important en double, analyse Bruneau. Elle a aussi un bon sens technique, elle comprend la géométrie du terrain, le positionnement de ses opposantes.

L'entraîneur Sylvain Bruneau à la Coupe Billie-Jean-King en 2019 Photo : action images via reuters / ED SYKES

Ses adversaires redoutent son jeu au filet. Elle est peut-être la plus rapide au monde pour l'exécution au filet.

C'est surtout ça. Elle fait d'excellentes volées, elle occupe beaucoup d'espace et elle est excellente pour mettre de la pression.

Ce titre, c’est en quelque sorte la consécration pour Dabrowski qui, depuis de nombreuses années déjà, brille, mais parfois dans l’ombre. C’est moins populaire le double, parce que les grandes vedettes sont souvent absentes. (Novak) Djokovic, (Daniil) Medvedev… ne font pas les tournois en double. Pourtant, beaucoup de personnes dans la population jouent seulement en double, et apprécieraient sûrement de regarder le double aussi.

Avec des informations de Geneviève Tardif