L’autorité de l’Agence mondiale antidopage remise en question

À 11 mois du début des Jeux olympiques de Paris 2024, le torchon brûle dans le monde de l’antidopage.

Le 28 juillet dernier, l' AMA a envoyé une lettre à l’Agence française de lutte contre le dopage lui intimant d’intervenir rapidement contre sa commission des sanctions. L'organisme mondial reproche à la commission son manque de sévérité à l'endroit des athlètes fautifs.

L’ AMA souhaite faire part de sa plus grande inquiétude face à l’ignorance persistante, par les autorités antidopage françaises, des mécanismes liés à l’analyse du degré de faute des sportifs pourtant reconnus, depuis de nombreuses années, par tous les autres signataires du Code, ainsi que par les instances disciplinaires ou arbitrales chargées de statuer sur les violations des règles antidopage , peut-on lire dans le document.

L’ AMA menace maintenant l’Agence française de suspension, ce qui aurait des conséquences graves pour les athlètes et les compétitions sportives dans l'Hexagone.

Cette menace du gendarme mondial n’a pas l’air d’effrayer les membres de la commission des sanctions. Pire, ils s'en moquent en répliquant qu’ils n’ont de leçons à recevoir de personne.

Ce que l’ AMA n’a pas compris ou fait semblant de ne pas comprendre, c’est qu’en France, le sport est considéré comme un service public dépendant de l'État et nous répondons au code du sport, c’est-à-dire une loi votée par le parlement n'obéissant pas au code mondial , a expliqué le président de la commission des sanctions, Rémi Keller, à Radio-Canada Sports.

Nous dépendons du Conseil d’État et c’est ce dernier qui est le juge de nos décisions, a-t-il précisé. Le code mondial établit des barèmes de sanctions, tantôt c’est deux ans de suspension, tantôt quatre ans, avec des sous-sanctions qui pourraient alléger la peine.

Pour nous, c’est un véritable charabia, ce code mondial.

Ouvrir en mode plein écran Des techniciens font des tests antidopage à Lancet, dans un laboratoire agréé par l'Agence mondiale antidopage Photo : Getty Images / AFP/Tony Karumba

Je vous donne un exemple : dans l’une des trois décisions que nous avons prises, la peine était de quatre ans, nous n’avons pas été laxistes, nous avons infligé trois ans et non pas quatre au sportif en tenant compte d’un certain nombre de circonstances particulières, comme son jeune âge, il n’avait pas d’antécédents, il avait fait confiance à son médecin, des choses comme ça. L’agence nous dit que ce n’est pas comme cela qu’il faut raisonner et qu’il faut appliquer ses barèmes.

Le président de la commission des sanctions a été outré par le contenu de la lettre envoyée par l’ AMA .

Nous, on considère cela comme ingérence grossière dans la compétence de la commission, de la même façon qu’on n'imaginerait pas qu’un organisme étranger vienne dire à un juge français que ce n’est pas comme cela qu'il faut juger, c’est autrement. Nous sommes un organisme totalement indépendant, y compris de l’Agence française de lutte contre le dopage, et aucun organisme, qu’il s'appelle "agence mondiale" ou autre, n’a un quelconque droit de se mêler de nos décisions.

En cinq ans, l’ AMA n’a jamais contesté nos décisions, et voilà que tout d’un coup, elle monte sur ses grands chevaux et menace d’une non-conformité.

Pour nous, c’est une ingérence grossière inadmissible dont nous ne tiendrons aucun compte!

Il faut savoir que l’ AMA a toujours cherché des poux dans la tonsure de ce qui se passe en France, et pas seulement notre commission , explique Rémi Keller.

Si vous interrogiez des membres de l’agence française, ils vous diraient, s’ils osent vous le dire, que l’ AMA est sans cesse sur leur dos et demande sans cesse des comptes. L’ AMA est une espèce de gendarme mondial qui ne veut voir qu’une seule tête et qui veut régenter, dans les moindres détails, tout ce qui se passe.

Alors, devant ce qui ressemble à un dialogue de sourds, est-ce que des solutions existent et est-ce que les voies sont encore ouvertes?

Mais il n’y a jamais eu de dialogue, affirme Rémi Keller. Pour nous, l’ AMA n’est pas un interlocuteur, elle ne peut que faire des recours contre nos décisions. C’est l’agence française qui est l’interlocuteur.

L’Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD, a répondu par courriel à Radio-Canada Sports et elle semble prendre ses distances avec sa propre commission.

Ce courrier de l’ AMA ne constitue en aucun cas une pression, mais un rappel des règles qui s’appliquent à l’ensemble des organisations antidopage dans le monde , peut-on y lire. Il ne remet pas en cause l’indépendance de la commission des sanctions pour apprécier les affaires dont elle est saisie.

Le président de la commission des sanctions pense que la réponse est un peu maladroite et s’attend à ce que l’agence explique à l’ AMA qu’il existe, en France, une situation particulière avec une constitution, un code du sport, un Conseil d’État.

Je trouve que, dans sa réponse, l’agence française ne prend pas le bon chemin , répond diplomatiquement Rémi Keller

Le président avait un dernier message en direction des responsables de l’Agence mondiale antidopage qui, dans leur lettre, avaient invité les membres de la commission des sanctions à venir bénéficier d’un stage de formation pour comprendre les règles de l’ AMA .

Je retourne amicalement cette invitation puisque, manifestement, elle ignore que nous sommes régis par des règles nationales et des principes constitutionnels et que notre juge est le Conseil d’État. Je les invite donc à venir passer une petite formation à Paris, de façon à ce qu’ils comprennent la spécificité de la situation française.

Devant cette situation quelque peu kafkaïenne, on peut raisonnablement se demander qui manque le plus de jugement.