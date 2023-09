Le huit féminin avec barreur (W8+) du Canada s’est qualifié pour les Jeux de Paris en terminant au 5e rang de la discipline aux mondiaux d’aviron de Belgrade, dimanche.

L’équipe composée des Ontariennes Morgan Rosts, Sydney Payne, des Britanno-Colombiennes Cassidy Deane, Avalon Wasteneys, Kirsten Edwards et Alexis Cronk, des Albertaines Kasia Gruchalla-Wesierski et Jessica Sevick, puis de la barreuse Kristen Kit a franchi la distance en 6 min 07 s 15/100, plus de deux secondes avant les Italiennes, qui sont venues à court d’une qualification olympique.

Ce sont les Roumaines qui ont obtenu l’or (6:01,28), devant les Américaines (+2,45 s) et les Australiennes (+2,89 s). Les Britanniques (+4,12 s) ont aussi qualifié leur embarcation pour les prochains JO.

Publicité

Il était déterminé avant le début de la compétition que les cinq meilleurs pays allaient obtenir un laissez-passer pour Paris. Chacun d’entre eux pourra toutefois décider d’y présenter un groupe différent de celui qui était présent à Belgrade cette semaine.

Les Canadiennes sont championnes olympiques en titre. Quatre membres de l’équipe des mondiaux étaient montées sur la première marche du podium aux Jeux de Tokyo, en 2021.

Jeudi, les rameuses Jill Moffatt et Jenny Casson avaient qualifié le Canada au deux de couple léger féminin.