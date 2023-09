L’or pour la plongeuse de haut vol Molly Carlson

La Canadienne Molly Carlson a remporté l’or samedi lors de la cinquième étape des Séries mondiales de haut vol qui avait lieu en Bosnie-Herzégovine, lui permettant par le fait même de s’approcher du sommet du classement général et du titre de championne.

L’Ontarienne a réussi un plongeon presque parfait lors de son tout dernier plongeon, un quadruple saut périlleux en départ debout, pour lequel elle a obtenu des notes de 10 et de 9,5.

1:27

Normalement, je fais ce plongeon avec des pas d’approche (en courant), donc j’ai dû l’adapter pour le faire sur cette plateforme un peu plus petite qu’à l’habitude, a déclaré Carlson après la compétition. Je l’avais réussi à l’entraînement vendredi, alors j’avais confiance et je savais que ça pourrait me mettre en bonne posture pour la victoire. J’y croyais !

Publicité

L’Australienne Rhiannan Iffland, sextuple championne des Séries mondiales de haut vol, a remporté la médaille d’argent alors que l’Américaine Eleanor Smart complète le podium.

La plongeuse canadienne est maintenant 2e au classement cumulatif de la saison avec 860 points. Iffland mène avec 990 points.

La prochaine et dernière étape de la saison aura lieu le 19 novembre à Auckland en Nouvelle-Zélande.

Les meilleurs athlètes de la discipline se donnent maintenant rendez-vous à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour y disputer la dernière étape des Séries mondiales de haut vol présentées par Red Bull le 19 novembre prochain.