Coco Gauff remporte son premier tournoi du grand chelem

La jeune sensation américaine Coco Gauff, 6e mondiale, a remporté samedi les Internationaux des États-Unis en battant en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka 2-6, 6-3 et 6-2, décrochant à 19 ans son premier titre dans un tournoi du grand chelem.

Gauff avait joué la finale à Roland-Garros en 2022, mais n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale à Flushing Meadows. Elle sera 3e mondiale lundi, le meilleur classement de sa carrière. Sabalenka, malgré la défaite, sera no 1.

Gauff est la plus jeune Américaine à remporter les Internationaux des États-Unis depuis Serena Williams en 1999, quand elle avait décroché le premier de ses six titres à Flushing Meadows.

La jeune Floridienne termine en feu d'artifice une tournée américaine estivale lancée par un mois d'août flamboyant avec deux titres à la clé : Washington et le WTA 1000 de Cincinnati, où elle a battu la no 1 mondiale Iga Swiatek en demies.

Sabalenka, 25 ans, jouait elle aussi sa première finale à New York après avoir perdu en demi-finales des deux dernières éditions.

Elle a tenté tout au long du match de déborder Gauff, mais la défense de l'Américaine a eu raison de la Bélarusse qui s'est sabordée à coups de fautes directes (46 au total contre 19 pour Gauff).

Pourtant, en début de finale, la jeune Américaine, soutenue par les 24 000 spectateurs du court Arthur-Ashe parmi lesquels le réalisateur Spike Lee ou le joueur de NBA Kevin Durant, les actrices Diane Keaton et Nicole Kidman, a été totalement dépassée par Sabalenka qui, avec ses grands coups puissants, a immédiatement pris le jeu à son compte, alors que l'Américaine se contentait de remettre la balle, si possible dans le court.

Mais la Bélarusse a commis tellement de fautes directes qu'elle a maintenu son adversaire dans le match.

Ainsi, après avoir réussi le bris d'entrée pour mener 2-0, Sabalenka a commis deux doubles fautes et deux fautes directes sur son jeu de service suivant.

Puis, malgré de nouvelles énormes fautes directes, comme cette volée haute consciencieusement jetée dans le bas du filet, la Bélarusse a repris le service de Gauff et réussi à confirmer le bris (4-2) puis à remporter encore les deux jeux suivants pour empocher la manche.

Mais Gauff n'a pas baissé les bras, constatant qu'il lui suffisait de faire jouer son adversaire.

Dans la deuxième manche, elle a ainsi réussi le bris pour mener 3-1 en profitant d'une double faute de Sabalenka (la quatrième).

Malgré une balle de bris, elle a confirmé son avantage et profité de la 16e faute directe de la manche de son adversaire pour égaliser à une manche partout.

Dans la foulée, l'Américaine a pris le service de la Bélarusse... deux fois.

Sabalenka a fini par remporter son jeu de service, mais a fait venir le médecin sur le court pour se faire masser l'intérieur de la cuisse gauche, affichant le visage d'une joueuse au moins aussi résignée que souffrante.

Pourtant, à la reprise du jeu, elle a refait un de ses bris de retard. Mais Gauff a remporté les deux jeux suivants, pour s'en aller soulever un trophée de prestige qui la propulse sur le podium du tennis féminin - elle sera en outre no 1 mondiale en double, avec sa partenaire et compatriote Jessica Pegula après avoir atteint à New York les quarts de finale.