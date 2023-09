Montréal accueille dimanche le Grand Prix cycliste, mais les organisateurs ont déjà les yeux tournés vers 2026 alors que la ville sera l'hôte des Championnats du monde de cyclisme sur route.

Samedi, les différents paliers de gouvernement ont dévoilé leurs investissements respectifs dans cette compétition internationale.

La Ville de Montréal investira une somme de 3,9 M$. Selon la mairesse Valérie Plante, la tenue de la compétition permettra d’illustrer l’importance du cyclisme dans la municipalité, mais aussi de mettre de l’avant sa culture.

C’est un événement qui permettra d’encourager la population à bouger et à profiter des quartiers montréalais, 12 mois par année. Cet événement de grande envergure contribuera à la fierté montréalaise et constitue un geste supplémentaire pour encourager les modes de transport sains, actifs et sécuritaires , a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le gouvernement provincial offrira un financement à hauteur de 7 M$, alors qu’Ottawa accordera 13 M$ par le biais de Sports Canada (9,8 M$) et Développement économique Canada (3,2 M$).

Selon le comité organisateur, cet apport public constitue environ 75 % du financement nécessaire, mais un soutien privé sera impératif pour assurer le succès de l'événement.

Les détails du tracé demeurent toujours à confirmer, alors que celui-ci doit être officialisé avec l’Union cycliste internationale (UCI) et les partenaires publics, mais il faut s’attendre à plusieurs similitudes avec celui utilisé dans le cadre du Grand Prix cycliste de Montréal. Les arrivées des courses devraient avoir lieu sur l'avenue du Parc.

Sébastien Arsenault, président-directeur général du comité organisateur de ces Championnats du monde, n’écarte pas l’option d’amener le circuit hors de la ville pour alléger la congestion potentielle. Toutefois, la voie Camilien-Houde devrait, selon lui, constituer un élément central du tracé.

Pour le cycliste Hugo Houle, la tenue de cet événement, peu de temps après les Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec, constitue un bel avantage.

Québec et Montréal seront deux bons tests avant la course ultime qui sera, cette année-là, les Championnats du monde, donc je pense que c’est une combinaison idéale et un privilège pour nous d’avoir ça à la maison.

Depuis les premiers Championnats du monde sur route en 1921, la compétition a eu lieu seulement dix fois hors de l'Europe, dont la première fois à Montréal en 1974.