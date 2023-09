Un travail de démystification chez Rugby Québec

Alors que les impacts des commotions cérébrales causées par les sports de contact sont plus documentés que jamais, Rugby Québec tente de faire une campagne de « démystification » du sport pour amener la population vers le ballon ovale.

Le début de la Coupe du monde de rugby vendredi, en France, a remis au cœur des discussions les risques associés à ce sport, qui a fait des victimes de sévères commotions cérébrales, et même causé des décès chez les professionnels au cours des dernières années. C’est donc en composant avec certaines craintes du public que les administrateurs de la fédération doivent effectuer leur travail auprès de la population québécoise, d’emblée moins familière avec le rugby qu’outre-mer.

On peut parfois entendre que c’est du football sans protection et que c’est dangereux, mais ça reste un sport d’évitement. C’est ce qu’on tente de vendre d’abord et avant tout , souligne le directeur général Hugo Montérémal.

Il faut dissocier le monde professionnel de gens comme vous et moi qui jouons le dimanche, a-t-il ajouté. Les gens vus à la télévision ont des ressources physiques incroyables. La Coupe du monde, c’est impressionnant, mais ce n’est pas du tout ce qui sera vu, par exemple, lors d’un match d’enfants.

La fédération ne se met pas pour autant la tête dans le sable; elle est consciente du risque associé et tente de prendre les mesures nécessaires pour encadrer et limiter les chocs à la tête.

Nous essayons de faire de la sensibilisation, car nous avons beaucoup de données, soutient la présidente du conseil d’administration Claudie Noël. Dès qu’un joueur subit un impact, nous le sortons pour faire un test avec un spécialiste de la santé pour s’assurer que son retour au jeu se fasse en évitant les effets [secondaires].

Les craintes entourant la pratique du rugby ne semblent toutefois pas réellement avoir mis un frein aux inscriptions à l’échelle scolaire. Les 16 000 jeunes inscrits au rugby en 2022 représentent un nombre important pour Rugby Québec. L’équipe féminine de l’Université Laval est d’ailleurs championne canadienne en titre, alors que la formation de l’Université McGill s’est rendue en finale du tournoi masculin, remporté par l’Université de la Colombie-Britannique.

De quoi possiblement assurer la relève des équipes nationales, qui sont au cœur d’une période pérenne à l’échelle féminine (quatrième au monde), mais de reconstruction chez les hommes, qui ratent leur premier mondial depuis l’instauration du tournoi, en 1987.

Il n’en demeure pas moins que le rugby demeure marginal au Québec, où le nombre de licenciés de la fédération est de 354 par million d’habitants. Toutes proportions gardées, la France en a 4472.

Dans l’espoir de gagner des adeptes, différentes initiations au rugby sont organisées avec les jeunes et moins jeunes. Quelques minutes après leur entretien avec Radio-Canada Sports vendredi, les représentants de la fédération enseignaient les rudiments du ballon ovale à un groupe d’adultes débutants, au stade Percival-Molson de Montréal.

Nous avons beaucoup d’initiatives qui touchent les jeunes et le développement des enfants, mais nous commençons à aller également toucher la population adulte qui veut commencer à aller toucher au ballon ovale , explique Claudie Noël.