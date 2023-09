Six espoirs à surveiller au camp des recrues du Canadien

Vingt-sept joueurs participeront la semaine prochaine au camp des recrues du Canadien et auront la chance de se faire valoir lors d’un tournoi de trois matchs présenté à Buffalo. Ce sera l’occasion pour certains espoirs de haut niveau de montrer qu’ils peuvent survoler la compétition, et pour d’autres, moins connus, d’améliorer leur position dans l’échiquier de l’organisation.

Nous vous proposons un éclairage sur six de ces espoirs qui seront à surveiller au cours des prochains jours.

David Reinbacher

L’automne dernier, le Canadien avait accueilli Juraj Slafkovsky au camp des recrues en ayant une prédisposition pour le garder à Montréal. Il allait devoir faire ses preuves, certes, mais il y avait un biais favorable face à l’idée de le garder dans l’entourage du Canadien durant toute la saison. Une bouchée à la fois, l’organisation allait le gaver d’informations et l’intégrer à la vie de la Ligue nationale.

La maturité physique de Slafkovsky, le fait qu’il joue à l’aile et son expérience professionnelle contre des adultes étaient autant d’arguments pour le garder à Montréal.

C’est la raison pour laquelle on ne peut exclure d’emblée que le Canadien fasse la même chose avec David Reinbacher, son choix de premier tour au dernier repêchage. Reinbacher est vanté pour la maturité de son jeu, il a également fait ses preuves contre des hommes, et son gabarit n’est pas un obstacle.

La logique voudrait que le défenseur de 18 ans retourne en Suisse : on dit souvent que les jeunes joueurs peuvent arriver trop tôt dans la LNH, mais jamais trop tard, les défenseurs prennent un peu plus de temps à se développer, et la quantité d’arrières qui peuvent prétendre à des postes à Montréal limite ses chances. Il se pourrait bien que Reinbacher ne soit là que pour vivre une première expérience en Amérique du Nord et donner la mesure du chemin qu’il lui reste à parcourir. Or, le précédent créé par Slafkovsky et l’ouverture d’esprit de la direction à cet égard nous porte à croire que s’il force la main de ses patrons, Reinbacher se donnera une chance de commencer la saison à Montréal.

Logan Mailloux Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Logan Mailloux

TVA Sports rapportait il y a deux semaines que le défenseur de 20 ans avait reçu le feu vert pour jouer dans la Ligue nationale s’il y méritait une place, mais les diverses instances officielles se donnent encore du temps avant de confirmer cette décision. Dès le départ, il apparaissait cependant peu probable que Gary Bettman sanctionne davantage Mailloux pour le délit sexuel qu’il a commis en novembre 2020, quand il jouait en Suède. L’affaire avait entraîné une immense controverse entourant son repêchage par le Canadien, l’été suivant.

La production offensive de Mailloux dans le hockey junior a emballé plusieurs partisans qui l’imaginent rapidement à Montréal, mais on doit s’attendre à ce qu’il peaufine d'abord son jeu défensif dans la Ligue américaine. Ses prises de décision et son degré de vigilance dans son territoire, de même qu’une utilisation judicieuse de son corps et de son bâton, ont besoin d’être améliorés. Ses atouts en attaque ne font toutefois aucun doute, qu'il s'agisse de la puissance de son lancer, de son aisance en transport de rondelle ou de sa propension à appuyer l'attaque comme quatrième homme.

Il n’y a pas si longtemps, être un défenseur droitier dans l'organisation du Canadien laissait entrevoir la possibilité d’une ascension accélérée. Or, même en faisant abstraction de Reinbacher, Mailloux aurait quelques droitiers à supplanter cette année pour arriver à ses fins. Le Canadien a récemment acquis Gustav Lindström dans l’échange de Jeff Petry avec les Red Wings de Détroit. Justin Barron et Chris Wideman empêcheront Mailloux d’être plongé trop rapidement dans l’environnement de la Ligue nationale, tout comme les gauchers Kaiden Guhle et Jordan Harris qui sont capables de jouer à droite.

Vous additionnez sa suspension dans la Ligue de l’Ontario, le ralentissement des activités du circuit en raison de la COVID ainsi qu’une intervention chirurgicale à une épaule qui a nécessité plusieurs mois de réadaptation, et Mailloux n’a pas joué beaucoup durant son stage junior avec les Knights de London. Il a quand même pris part à 59 matchs de saison et 21 autres de séries l’an dernier, et le Canadien a désormais une meilleure idée du genre de joueur qu’il est.

Mailloux manque néanmoins de millage et cela invite à une certaine patience.

William Trudeau

Le défenseur québécois peut profiter du camp des recrues pour rapidement lancer le message qu’il entend poursuivre sur sa lancée de l’an passé. Trudeau a été l’une des plus belles surprises au sein de la pépinière d’espoirs du Canadien, à tel point qu’il pourrait faire l’objet d’un rappel en cours de saison s’il maintient la cadence.

L’automne dernier, après avoir bien fait au camp du Canadien, Trudeau a brillé à celui du Rocket avant de profiter à Laval du fait que Jordan Harris et Arber Xhekaj s’étaient tous deux taillé un poste à Montréal. Trudeau a amorcé la campagne en tant que septième défenseur du Rocket, mais son jeu assuré lui a vite permis de gravir les échelons. Il est devenu un homme de confiance de l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

Sa sélection au quatrième tour en 2021 avait été aussi discrète que le jeune homme l’est lui-même, mais Trudeau est désormais un espoir avec lequel il faut compter.

Filip Mesar Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Filip Mesar

Le défi pour l’attaquant slovaque à l’occasion du camp des recrues, et par la suite lors du camp principal du Canadien, sera de démontrer qu’il est prêt à jouer avec le Rocket de Laval. L’ailier de 19 ans a porté les couleurs des Rangers de Kitchener dans la Ligue de l’Ontario, la saison dernière, dans un environnement qui n’était, semble-t-il, pas optimal. En tant qu’Européen, Mesar a le droit de jouer dans la Ligue américaine même s’il n’a pas 20 ans, et ce sera probablement la préférence du Tricolore que de l’envoyer à Laval.

Le 26e choix au total au repêchage de 2022 a vécu une sérieuse adaptation l’an dernier en faisant le transfert vers les patinoires nord-américaines et, au-delà des turbulences à Kitchener, il aurait pu avoir un plus grand impact. Mesar est un joueur qui aime ne pas perdre de vitesse et rester constamment en mouvement, mais qui devra intégrer les arrêts, les contacts et les batailles pour la rondelle dans son jeu. La mesure dans laquelle il a intégré ces détails aidera le Canadien à établir où il devrait jouer la saison prochaine.

Riley Kidney

L’ancien centre du Titan d’Acadie-Bathurst et des Olympiques de Gatineau a connu des camps d’entraînement difficiles deux ans de suite avec le Canadien. L’an dernier, entre autres, le tournoi des recrues avait constitué une épreuve difficile pour Kidney, et il devra se montrer plus convaincant cette fois-ci.

À l’échelle de la LHJMQ, Kidney a été un joueur dominant au cours des deux dernières saisons, avec une production qui n’avait rien à envier à celle de Joshua Roy. L’échange qui l’a envoyé à Gatineau, tout particulièrement, l’a fait passer à un tout autre niveau. Cela dit, l’organisation est consciente qu’en dépit de ses atouts offensifs, le choix de deuxième tour du Canadien en 2021 a du chemin à faire pour gagner de la maturité dans son jeu. C’est là où se distinguent les cas de Roy et de Kidney, car le Québécois, lui, a su ajouter des cordes à son arc et a davantage entamé le travail vers un style de jeu plus complet.

Kidney a été une vedette dans le junior, mais à l’aube de sa saison recrue dans la Ligue américaine, il lui reste des points à gagner auprès de l’état-major.

Ty Smilanic

L’attaquant obtenu des Panthers de la Floride dans l’échange de Ben Chiarot a connu une carrière universitaire mouvementée à laquelle il a décidé de renoncer. D’abord inscrit à Quinnipiac, il avait décidé de déménager au Wisconsin pour jouer au sein d’une équipe plus offensive et plus susceptible de servir ses habiletés de marqueur. Or, sa saison à Madison a été un échec sur tous les fronts et, selon ce que nous avons appris, l’Américain de 21 ans a choisi de ne pas y retourner.

Voilà donc Smilanic invité au camp des recrues du Canadien, sans filet de sûreté et nourrissant l’espoir de décrocher un contrat professionnel à un niveau ou un autre. Compte tenu de ses mésaventures des dernières saisons, viser un contrat de la LNH serait peut-être ambitieux, mais il n’est pas exclu qu’on le retrouve à Laval ou à Trois-Rivières la saison prochaine.

On voyait chez lui certaines aptitudes offensives l’année de son repêchage, mais les choses n’ont pas pris leur envol depuis. Smilanic n’est pas un espoir de premier plan pour le CH, mais au plan humain, ce camp des recrues ressemble à un moment de vérité pour lui.