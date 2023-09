Arnaud De Lie remporte le Grand Prix cycliste de Québec

Le Belge Arnaud De Lie a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi.

C’est le 17e succès pour le taureau de Lescheret , le premier au sein du World Tour, l’élite du cyclisme mondial.

Il me manquait encore une grande victoire. Je regarde cette course depuis que je suis tout petit, j’ai vu toutes les éditions, alors inscrire cette victoire à mon palmarès, c’est juste énorme , a-t-il commenté.

Le Wallon s’est imposé en puissance pour doubler dans les derniers mètres le Néo-Zélandais Corbin Strong et l’Australien Michael Matthews, vainqueur en 2018 et 2019.

Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech) a été le meilleur Canadien de la journée avec une 41e place, à 8 s du vainqueur. Ses compatriotes et coéquipiers Michael Woods, Hugo Houle et Derek Gee ont respectivement terminé 49e, 50e et 105e.

Du côté des cyclistes de la sélection nationale canadienne, Pier-André Côté a pris le 66e rang à 1 min 27 s. Quentin Cowan et Nicolas Rivard ont conclu l’épreuve aux 92e et 93e positions, Matisse Julien a terminé 119e et Benjamin Perry a fini 135e. Félix Hamel et Robin Plamondon n’ont pas terminé la course.

J’ai essayé de garder des forces au maximum pour arriver au sprint. J’avais regardé les dernières éditions, et j’avais vu que Matthews sortait très tard chaque fois , a ajouté De Lie, deuxième Belge à gagner à Québec après Philippe Gilbert en 2011.

Il succède au Français Benoît Cosnefroy, qui a tenté le tout pour le tout pour conserver son titre en s’extirpant du peloton à 3,5 km du but. Mais le coureur d’AG2R-Citroën a été rattrapé un kilomètre plus loin par la meute.

Le Belge pourra viser le coup double dimanche lors du Grand Prix de Montréal, même si ce deuxième volet de l’automne canadien présente un profil plus vallonné.