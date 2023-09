La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, joueront en finale du double féminin aux Internationaux de tennis des États-Unis, dimanche.

Vendredi en demi-finale, le duo a défait la paire formée de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et de la Chinoise Xinyu Wang en deux manches de 6-1 et 7-6 (4).

Dans le match ultime, Dabrowski et Routliffe croiseront le fer avec les gagnantes du match opposant Laura Siegemund et Vera Zvonareva, 12es têtes de série, au tandem formé par Jennifer Brady et Luisa Stefani.

Il s'agira d'une première finale de grand chelem pour Routliffe, âgée de 28 ans. Quant à Gabriela Dabrowski, c'est la sixième fois qu'elle se retrouve dans un tel scénario.

L'Ottavienne a remporté Roland-Garros en 2017 et les Internationaux d'Australie en 2018, chaque fois en double mixte. Chez les femmes, elle a toutefois perdu son unique finale en double aux côtés de Xu Yifan, à Wimbledon en 2019.