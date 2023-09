Le Canadien de Montréal a lancé des invitations à 27 joueurs en prévision de son camp des recrues qui se tiendra en deux temps, du 13 au 19 septembre prochains, et qui inclut trois matchs à l'occasion d'un tournoi qui aura lieu à Buffalo.

La liste des joueurs inclut 15 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens de but. Sept des 27 joueurs invités sont originaires du Québec, notamment l'attaquant Joshua Roy, un joueur réclamé en 2021 qui a amassé 99 points, dont 46 buts, en 55 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l'an dernier.

Les autres Québécois sont les attaquants Isaac Dufort et Xavier Simoneau, les défenseurs Christopher Ortiz, Miguël Tourigny et William Trudeau, et le gardien Quentin Miller.

La liste inclut également le défenseur David Reinbacher, cinquième joueur réclamé en première ronde du repêchage de juin 2023. Deux autres joueurs sélectionnés lors de cet encan prendront également part à ce camp des recrues, soit Miller et l'attaquant Florian Xhekaj, le frère d'Arber.

Le camp des recrues s'amorcera le mercredi 13 septembre au Complexe sportif CN de Brossard, avec les tests médicaux et physiques. Un entraînement sur glace aura lieu le lendemain matin à Brossard, avant le départ du groupe en direction de Buffalo.

Après un entraînement matinal, le vendredi 15 septembre, la formation des recrues du Canadien – qui sera dirigée par Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval – jouera son premier match, contre les Sabres de Buffalo, en soirée.

Le lendemain après-midi, les joueurs du Tricolore livreront bataille aux recrues des Bruins de Boston, avant de conclure leur tournoi le lundi 18 septembre, face aux recrues des Sénateurs d'Ottawa.

Attaquants

Owen Beck

Jared Davidson

Isaac Dufort

Sean Farrell

Cédrick Guindon

Emil Heineman

Riley Kidney

Riley McKay

Filip Mesar

Jan Mysak

Jakov Novak

Joshua Roy

Xavier Simoneau

Ty Smilanic

Florian Xhekaj

Défenseurs

Stanislav Demin

Noah Laaouan

Logan Mailloux

Christopher Ortiz

John Parker-Jones

David Reinbacher

Jayden Struble

Miguël Tourigny

William Trudeau

Gardiens

Jakub Dobes

Quentin Miller

Jan Spunar