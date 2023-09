Les Blackhawks retireront le numéro 7 de Chris Chelios

Les Blackhawks de Chicago vont retirer le numéro 7 qu'a porté Chris Chelios, un ancien défenseur de l'équipe et membre du Temple de la renommée du hockey.

À la demande des Blackhawks, Eddie Vedder, chanteur du groupe rock Pearl Jam et ami de longue date de Chelios, a lui-même annoncé la nouvelle à l'ancien défenseur pendant le spectacle du groupe présenté jeudi soir au United Center, l'amphithéâtre où joue l'équipe de la LNH.

Âgé de 61 ans et natif de Chicago, Chelios a joué pour le club de sa ville natale de 1990 jusqu'au jour où il a été échangé aux Red Wings de Detroit, en mars 1999. Le Canadien de Montréal l'avait cédé aux Blackhawks le 29 juin 1990 en retour de Denis Savard.

En 664 matchs avec les Blackhawks en saison régulière, Chelios a inscrit 92 buts et 395 mentions d'aide. Il demeure le meneur en carrière, chez les Blackhawks, avec 1495 minutes de punitions.

Danny Wirtz, président et chef de la direction de l'équipe, a déclaré que son père, Rocky, voulait que l'ancien numéro 7 de Chelios soit le prochain chandail retiré par les Blackhawks. Rocky Wirtz est décédé en juillet à l'âge de 70 ans.

Chris Chelios représente non seulement les Blackhawks, mais, compte tenu de ses racines ici, la ville de Chicago , a affirmé Danny Wirtz dans un communiqué de presse.

Chelios a remporté trois fois le trophée Norris – décerné au meilleur défenseur dans la LNH – dont deux fois pendant son séjour à Chicago. Il joue maintenant le rôle d'ambassadeur avec les Blackhawks.

La cérémonie aura lieu le 25 février lors de la visite des Red Wings.

Chelios deviendra le neuvième joueur dans l'histoire des Blackhawks à recevoir pareil honneur. Les autres sont l'ancien gardien Glenn Hall (numéro 1), les défenseurs Pierre Pilote (3) et Keith Magnusson (3), les attaquants Bobby Hull (9), Denis Savard (18) et Stan Mikita (21), le gardien Tony Esposito (35) et l'attaquant Marian Hossa (81).