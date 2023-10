Le rugby est aussi une ville

C'est dans le centre de l’Angleterre que l’on trouve la ville de Rugby et ses 80 000 âmes, à une centaine de kilomètres de la capitale. Au cœur de la ville se trouve la Rugby School, une des plus prestigieuses écoles d’Angleterre, fondée en 1567.

C’est dans cet établissement que naîtra en 1823 le rugby – dont la 10e édition de la Coupe du monde est disputée ces jours-ci, en France – par un curieux concours de circonstances. On pourrait même dire une grosse maladresse.

À cette époque, le soccer est le sport roi en Grande-Bretagne. Lors d’un match scolaire, un jeune étudiant anglais du nom de Williams Webb Ellis mystifie complètement les spectateurs et les joueurs en prenant le ballon dans ses mains et en courant avec lui jusqu'au but adverse.

Ouvrir en mode plein écran Un étudiant anglais avec des ballons de rugby Photo : Getty Images / Fox Photos

Une légende, selon certains. Mais qu’importe si le jeune Ellis est ou non à l’origine du sport, car à l’époque, personne ne pense vraiment qu’il sera joué un jour sur tous les continents.

Certains prétendent que l'ancêtre du rugby est la soule, un sport que pratiquaient déjà les Romains et les Égyptiens. La soule gagnera en popularité au Moyen-Âge, puis sera interdite à cause de son extrême violence, car elle n’avait quasiment aucune règle et tous les coups étaient permis. D'ailleurs, certains ont parfois l’impression, dans le rugby d’aujourd’hui, d'être revenus à cette époque...

Il faudra plus de 20 ans pour voir apparaître les premières règles de ce sport qui commence à gagner en popularité, surtout à la Rugby School. C'est d’ailleurs à partir des règles édictées par l’école que sera construit le sport, car à cette époque, chaque établissement avait ses propres règles. En 1871, le club de l’Université de Dublin est le premier à adopter ces règles.

Petit à petit, le rugby gagnera en popularité et traversera les océans, pratiqué, la plupart du temps, par les soldats ou les immigrés anglais. La Nouvelle-Zélande et l’Australie découvrent le ballon ovale vers la fin du 19e siècle, l’Afrique du Sud également.

La Coupe du monde de 1995 sera mémorable, d'ailleurs, pour ce pays. Le président Nelson Mandela, incarcéré pendant 27 ans, fait alors le pari que les Springboks – le nom donné aux joueurs de l'équipe nationale – arriveront à bâtir la nation arc-en-ciel, à réunifier Noirs et Blancs et à pacifier un pays meurtri par l’apartheid. L’Afrique du Sud et Mandela réussiront momentanément leur pari en remportant le prestigieux tournoi.

Ouvrir en mode plein écran Le président Mandela serre la main d'un joueur des Springboks. Photo : afp via getty images / GARY BERNARD

Un ballon ovale

Qui aurait pensé un jour que cette petite ville anglaise allait se lancer dans l’industrie du rugby?

William Gilbert était un fabricant de chaussures à Rugby. C'est lui, d'ailleurs, qui fournissait les souliers aux écoliers de la Rugby School. Avec la découverte du rugby, il a confectionné les premiers ballons pour les étudiants. Pour les rendre ovales, il utilisait la vessie des porcs. Présentés à l'exposition universelle de Londres en 1862, les ballons Gilbert ont remporté la médaille d'argent.

Pour les amateurs et les joueurs de rugby de la planète, le nom de Gilbert est d'ailleurs familier : si vous regardez des matchs dans les différents championnats, vous remarquerez ce nom sur les ballons.

Ouvrir en mode plein écran Ballon de rugby Gilbert Photo : Getty Images / Kai Schwoerer

Gilbert deviendra une marque à ce point incontournable que la petite cordonnerie se transformera en multinationale. Cependant, la concurrence obligera Gilbert à vendre et à déménager. À la suite de son rachat, en 2002, par Grays of Cambridge (International) Ltd, l’entreprise s'est établie dans la ville de Robertsbridge, loin de celle de Rugby. Néanmoins, les repreneurs ont tout de même gardé le nom de Gilbert.

Le ballon Gilbert, aujourd'hui fait d'un matériau synthétique, est maintenant le ballon officiel des Coupes du monde et des Jeux olympiques.

Aujourd’hui, la ville de Rugby ressemble à un musée de ce sport. Tellement que, légende ou non, on trouve une statue de bronze de William Webb Ellis qui trône à l’extérieur de la Rugby School.