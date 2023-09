La fébrilité de Jean-François Paré à l’aube de ses premiers Jeux Invictus

Dire que Jean-François Paré est fébrile à l'aube de ses premiers Jeux Invictus est un euphémisme. Le Sherbrookois avait de la difficulté à tenir en place en entrevue à Radio-Canada avant de prendre l'avion à destination de Düsseldorf, où la compétition aura lieu pour une sixième fois déjà, du 9 au 16 septembre.

Je suis heureux à 13 sur 10, je suis pompé à l'os! J'ai hâte d'être là-bas, vivre le moment et retrouver la camaraderie comme j'avais dans le temps. C'est fou raide, je trippe ma vie! , s'exclame-t-il avec un énorme sourire.

Organisés pour la première fois en 2014, les Jeux Invictus ont été créés afin de rassembler les militaires et les vétérans blessés ou malades à travers le sport. Plus de 500 athlètes en provenance de 23 pays y participeront cette année, dont 31 du Canada.

À l'instar des autres membres de la délégation, l'histoire de Jean-François en est une de courage et de résilience.

Après s'être enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1992, sa vie a été chamboulée en 2006, à Kandahar en Afghanistan, lorsqu'une explosion lui a causé une blessure au dos et un choc post-traumatique.

J'ai paradé plusieurs corps. Des cérémonies, j'en ai fait pour une trentaine de Canadiens. Pour un homme au grand cœur comme moi, ça fait mal , explique avec un trémolo dans la voix celui qui a également servi durant la crise du verglas, en Bosnie et au Cameroun.

Deux ans plus tard, Jean-François Paré a tenté de mettre fin à ses jours. Ensuite libéré de l'armée en 2009, ce n'est qu'en 2012, à la naissance de son premier enfant qu'il a repris goût à la vie.

Une autre occasion de représenter son pays

Ces dernières années, c'est en faisant du bénévolat pour la Fondation des sports adaptés (FSA) que ce sympathique père de famille se sent à sa place et en s'entraînant pour les Jeux Invictus qu'il se sent pleinement vivant.

J'ai un ami qui les a faits antérieurement et qui m'a parlé de ça. Je me suis inscrit à cinq reprises et je n'avais pas été choisi. Cette année non plus, mais au mois d'avril on m'a appelé pour me dire qu'une place s'était libérée , se réjouit cet ancien membre de l'artillerie canadienne.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Paré (1er à partir de la gauche dans la 2e rangée) est l'un des 31 militaires actifs ou retraités qui représenteront le Canada aux Jeux Invictus. Photo : Sans Limites / Facebook

Jean-François Paré compétitionnera au lancer du poids, au lancer du disque, au tir à l'arc et en rugby en fauteuil roulant, à Düsseldorf. L’athlétisme, le cyclisme, l’aviron intérieur, la dynamophilie, la natation, le volleyball assis et le basketball en fauteuil roulant sont les autres disciplines sportives au menu cette année.

Il fallait choisir un sport d'équipe et comme je suis un gaillard de 6 pieds, 4 pouces et 300 livres, je me suis dit que le rugby allait être mon sport. Ça fait du bien, ça sort la testostérone!

Le Québécois pourra compter sur le soutien de sa copine et d'une amie du couple tout au long des huit jours de compétition et il est impatient de découvrir si les efforts qu'il a déployés à l'entraînement ces derniers mois s'avéreront payants.

Les Jeux Invictus, c'est une occasion de représenter mon pays à nouveau comme je l'ai fait pendant 15 ans. Quand on sort de l'armée, parfois on s'éloigne. J'ai retrouvé une famille ici, un sens à la vie et du plaisir. Je m'amuse à nouveau , confie-t-il.

Si l'expérience s'avère à la hauteur de ses attentes, le Sherbrookois pourrait vivre ses deuxièmes Jeux en sol canadien, puisque Vancouver et Whistler accueilleront la toute première version hivernale de cette compétition rassembleuse en février 2025.

D'après une entrevue de Geneviève Tardif pour Tout un Matin