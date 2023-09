La victoire d’envergure se fait attendre chez les Alouettes

Au-delà du classement favorable qu’elle pourrait leur conférer, une victoire des Alouettes – voire deux – lors de leur programme double face aux Argonauts de Toronto serait un grand coup de main à la crédibilité de l’équipe à moins de deux mois des éliminatoires.

Les cinq défaites des Oiseaux cette saison ont été subies face aux trois meilleures équipes de la Ligue canadienne de football (LCF), les Blue Bombers de Winnipeg (9-3), les Lions de la Colombie-Britannique (8-4) et les Argonauts (9-1). Pour l’instant, cette statistique peu reluisante reflète bien l’écart entre les Montréalais, quatrièmes au général (6-5), et ces trois rivaux.

Nous jouons bien face aux meilleures équipes. Mais maintenant, au-delà de leur tenir tête, nous devons les battre. C’est le défi que nous nous donnons cette semaine , a indiqué le quart-arrière Cody Fajardo au terme de l’entraînement de jeudi.

Le pilote de l’attaque montréalaise n’a pas tort, dans la mesure où les Alouettes y ont cru jusqu’en toute fin de quatrième quart face aux Lions samedi, et ont offert une belle opposition aux Argonauts lors du seul duel disputé entre les deux équipes cette saison, gagné 35-27 par Toronto le 14 juillet.

Mais chaque fois, Cody Fajardo a subi deux interceptions. Samedi, le premier larcin lors d’une tentative de passe à Austin Mack, couvert par deux demis adverses dans la zone des buts, aura ultimement coûté la rencontre aux Oiseaux.

Ce qui est le plus frustrant, ce sont les revirements commis lorsque nous avons l’occasion de marquer des points, a affirmé l’entraîneur-chef Jason Maas. Souvent, le ‘’momentum’’ change de côté et les matchs deviennent difficiles à gagner.

Ce sera l’une des lacunes que l’équipe devra corriger samedi, dans la capitale ontarienne, si elle espère une victoire face à un adversaire qui marque en moyenne 34,8 points par match cette saison. Le défi est d’une grande ampleur, mais la confiance règne dans le camp montréalais.

Nous savons que nous pouvons rivaliser avec chaque équipe contre laquelle nous jouons. Nous l’avons prouvé, a indiqué le demi défensif Marc-Antoine Dequoy. Évidemment, des matchs ont été plus difficiles en raison d’erreurs que nous avons commises, mais ça n’a jamais été une question d’être inférieurs à l’adversaire.

Dequoy et ses coéquipiers ont même encore le viseur sur le premier rang de l’Est, qui leur permettrait de bénéficier d’un laissez-passer vers le deuxième tour des éliminatoires. Si les Alouettes balaient les honneurs du programme double, non seulement se rapprocheront-ils à un match de leurs rivaux, mais ils auront également l’avantage s’il y a bris d’égalité. À l’inverse, une seule victoire des Argonauts serait suffisante pour limiter les visées des Montréalais.

En attendant, on se satisfait du 2e rang et de la priorité de deux matchs sur les Tiger-Cats de Hamilton (4-6), leurs plus proches poursuivants.

Nous voulons simplement être dans la danse [des éliminatoires]. On dirait que nous discutons comme si nous n’étions pas dans le portrait des séries, mais nous sommes 2e dans l’Est alors que la majorité des gens nous plaçaient au dernier rang du classement général [dans leurs prédictions de début de saison]. Nous nous portons bien , a conclu Fajardo.