Pourquoi tant de blessures au tennis?

Pour plusieurs, la carrière de Bianca Andreescu se résume à deux grands axes. D’un côté, elle a remporté les titres les plus importants de l’histoire du tennis canadien avec des triomphes à Indian Wells, Toronto et aux Internationaux en 2019.

Depuis, c’est surtout son état de santé et ses blessures répétées qui font la manchette. Tête, épaule, genou, orteil, elle est à quelques pépins au haut du corps près d’être malheureusement une comptine.

En mars dernier, elle a subi une double déchirure ligamentaire à la cheville gauche en tombant accidentellement lors d’un match à Miami. Plus récemment, elle a renoncé au tournoi de Cincinnati et aux Internationaux des États-Unis en raison d’une fracture de stress au dos.

Pour son ancien entraîneur Sylvain Bruneau, ses blessures ne sont assurément pas le fruit d’un laisser-aller.

Bianca est ultra professionnelle et a toujours travaillé avec des préparateurs physiques, affirme Bruneau. Quand elle s’est blessée au genou, en 2019, on était suivi par le médecin de Nadal, l’un des meilleurs spécialistes. Ce n’est pas un manque d’effort ou de préparation.

Cela dit, Bruneau reconnaît que les blessures subies en 2019, l’année de son éclosion, sont sans doute liées à une surcharge de tournois.

Ouvrir en mode plein écran Bianca Andreescu a persisté jusqu'à la fin du match malgré la douleur. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

C’est clair pour moi qu’à l’époque, elle n’était pas prête pour l’intensité des matchs qu’elle a disputés sur le circuit professionnel qui était beaucoup plus élevée qu’en tournois ITF. On n’a peut-être pas été en mesure de faire le travail physique, parce que les résultats sont arrivés très voire trop rapidement.

La source des blessures est généralement une combinaison d’une multitude de facteurs. Du bête accident, à la surcharge d’entraînement ou même une certaine prédisposition aux blessures. Chaque athlète est différent et leurs dossiers médicaux sont évidemment privés.

Bianca Andreescu n’est pas la seule jeune Canadienne à avoir subi d’importantes blessures au cours des dernières années. Vasek Pospisil, Milos Raonic et Eugenie Bouchard, qui vient d’annoncer qu’elle jouera au pickleball en 2024, ont tous eu à composer avec des maux majeurs.

Au moins quatre joueuses qui tentent présentement de faire la transition du junior au tennis professionnel ont aussi dû s’absenter au cours des derniers mois.

Victoria Mboko, Kayla Cross, Marina Stakusic, les trois en raison de blessures au genou, et Cadence Brace, au poignet.

Ouvrir en mode plein écran Victoria Mboko au tournoi de Granby Photo : Sarah-Jäde Champagne / Tennis Canada

François Ramamonjisoa, l’un des préparateurs physiques qui travaillent pour Tennis Canada depuis octobre dernier, affirme que la fédération nationale tente d’améliorer les choses, notamment la communication entre les médecins des athlètes, ceux de la fédération et les entraîneurs.

Souvent, le problème qu’on avait c’était que les filles venaient de relativement loin et il y avait parfois une mauvaise communication entre leur médecin et le médecin du centre, explique-t-il. Tennis Canada a ouvert un nouveau poste dont la tâche est de mieux coordonner le travail des équipes médicales avec celui des préparateurs physiques et des entraîneurs. On a aussi une équipe de chercheurs et on veut coordonner ces trois pôles pour être plus performants.

Au-delà des soucis de communication, la lourdeur des calendriers peut aussi mener à des blessures. Parce que, ironiquement, les joueurs sont mieux encadrés que jamais.

Les athlètes doivent jouer plusieurs tournois en espérant que leurs résultats leur ouvrent la porte de plus grands tournois. L’implacable réalité du tennis, dès les rangs juniors.

Il y a de plus en plus une logique de conserver ses points et d’aller en chercher, donc ça demande beaucoup de tournois, peu de pause, dit Ramamonjisoa. Des fois, les phases de développement physiques sont un peu plus dures à mettre en place. C’est une réalité de nos jours.

Francois Ramamonjisoa ne remarque pas plus de blessures pour les athlètes d’ici, même si les athlètes canadiens doivent souvent effectuer de longs déplacements pour disputer des tournois, ce qui alourdit leur processus de récupération.

Il milite pour un développement à plus long terme des athlètes pour limiter les blessures.

C’est un ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour vraiment construire un athlète. Il faut faire plusieurs sports et jouer sur la charge d’entraînement parce que la plupart des blessures sont liées à un sur ou à un sous entraînement. Certains athlètes vont trop jouer au tennis et ne vont pas assez passer de temps en musculation. Il faut le faire en maintenant une bonne communication avec l’équipe médicale et les physiothérapeutes. Ça aide pour prévenir les blessures et ça nous oriente pour la suite.

Le travail en force serait aussi sous-évalué selon le préparateur physique français, dont le nom est d’origine malgache.

La tendance aujourd’hui est beaucoup dans la prévention, dans le travail avec les élastiques quand un joueur est blessé, explique Ramamonjisoa. À mon avis, il faut quand même mettre des charges et recharger afin que les muscles soient prêts à absorber plus de chocs et de changements de direction, ce qui est dans la nature du tennis.

On favorise beaucoup le multisports à Tennis Canada et c’est pourquoi j’aime que mes athlètes jouent au soccer ou au basketball, raconte François Ramamonjisoa. Souvent ce que l’on voit, particulièrement chez les filles, c’est une peur de faire d’autres sports parce que ça favoriserait les blessures. C’est vrai qu’à court terme on peut se blesser, mais sur le long terme, le fait de faire plusieurs sports va justement avoir l’effet inverse.

Le calendrier et les balles pointés du doigt

Félix Auger-Aliassime a été relativement épargné par les blessures depuis son ascension au tennis professionnel. Mis à part une blessure à l’adducteur qui lui a fait rater le tournoi de Roland-Garros en 2019, Auger-Aliassime s’est rarement absenté du circuit professionnel jusqu’à cette année.

La blessure au genou qui l’a affligé au printemps serait-elle le résultat d’une fin d'année 2022 très chargée et d’une trop courte saison morte? L’an dernier, après avoir remporté trois tournois de suite et participé aux finales de l’ATP, Auger-Aliassime a prolongé sa saison jusqu’à la finale de la Coupe Davis à la fin novembre.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe canadienne à la Coupe Davis Photo : Getty Images / Fran Santiago

Après sa défaite aux Internationaux des États-Unis, le Québécois a expliqué pourquoi il ne jouerait pas en Coupe Davis cet automne.

L’année dernière a été chargée, j’ai payé le prix physiquement et je ne veux pas que ça se répète, a dit le joueur de 23 ans. Je vais prendre le temps de me reposer, de m’entraîner et de travailler sur mon corps pour qu’il reste en bonne santé.

La lourdeur du calendrier explique aussi en partie le nombre élevé de blessures. L’ancienne joueuse Mary Pierce a récemment confié à Radio-Canada Sports qu’elle raccourcirait les saisons si elle en avait le pouvoir.

La saison est trop longue à mon avis et il y a trop de tournois, a-t-elle exprimé. Ça permettrait aux joueuses de jouer en qualité et de conserver leur bonne santé physique et mentale. Émotionnellement, ce n’est pas évident de jouer toute l’année, toutes les semaines.

Ouvrir en mode plein écran Vasek Pospisil Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Vasek Pospisil, qui a aussi eu sa large part de blessures dans sa carrière, a fait une sortie il y a quelques jours pour critiquer la différence entre les balles utilisées au cours de la saison.

Les balles varient de tournoi en tournoi en fonction des fabricants commanditaires des événements.

Le Canadien a interpellé les principaux circuits quant à leurs responsabilités et aux effets néfastes des blessures sur le tennis.

Sur ses réseaux sociaux, il écrit qu’il y a eu des discussions il y a quelques années à l’ATP et à la WTA pour ralentir le jeu et allonger les échanges. Les balles sont devenues plus lourdes et, surprise, elles tuent nos corps. Presque tous les joueurs à qui j’ai parlé ont le même sentiment. Je n’ai jamais vu autant de blessures aux poignets, aux coudes et aux épaules dans le vestiaire. Si les changements aux balles ne sont pas renversés, la situation va continuer d’empirer.

Plusieurs anciens joueurs ont appuyé les propos de Pospisil, dont Greg Rusedski et Mardy Fish. L’Américain a même confié devoir échauffer son bras au moins 15 minutes pour simplement lancer la balle avec son jeune garçon.

L’ancienne joueuse Aleksandra Wozniak craint aussi que les joueuses doivent jouer de plus en plus souvent avec des balles différentes et parfois celles utilisées par les hommes.

On sent la différence quand les surfaces sont plus rapides et que la balle est plus grosse et plus dure, explique Wozniak. On le sent sur le bras, sur l’avant-bras et l’épaule. Je suis contre ça et on devrait garder les mêmes balles pour la majorité des tournois, mais je comprends les affaires et les commandites.

Si les balles peuvent être uniformisées, le jeu, lui, continuera de devenir de plus en plus exigeant. Les matchs gagnent en durée et en intensité, c’est indéniable.

Les joueurs et les joueuses sont de plus en plus agressifs, acquiesce François Ramamonjisoa. Ça frappe de plus en plus fort et ça exige de grosses contraintes sur les épaules au service et des déplacements explosifs. Les résultats du US Open le montrent, les joueurs qui réussissent le mieux sont souvent les plus agressifs.

Avec la collaboration de Diane Sauvé et Geneviève Tardif