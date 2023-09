Le soccer féminin espagnol perturbé par des grèves

Les joueuses espagnoles de première division veulent de meilleurs salaires et font la grève. Les négociations traînent depuis un an. Les arbitres ont eux aussi eu recours à la grève pour augmenter leurs cachets. Des heurts qui font mal au soccer espagnol, déjà affecté par l'affaire Luis Rubiales.

Les joueuses de la première division espagnole, la Liga F poursuivront leur mouvement de grève. Ce qu'ont annoncé jeudi leurs syndicats.

Les cinq syndicats, dont l'AFE et Futpro, ont appelé à la grève pour les deux premières journées de championnat.

Ils demandent la revalorisation du salaire minimum de la ligue de soccer féminin, et dénoncent une proposition salariale inacceptable .

Les syndicats réclament des salaires à la hauteur du talent des joueuses, dont certaines font partie de l'équipe nationale, qui a récemment remporté la Coupe du monde.

Des joueuses du club espagnol FC Barcelone, dont Alexia Putellas (no 11)

Le salaire minimum actuel est de 16 000 euros par an (23 420 $ CAN), et les syndicats indiquent avoir abaissé leur demande à 23 000 euros (33 650 $). Mais la Liga F a refusé d'augmenter son offre au-delà de 20 000 euros par an (29 300 $).

Une proposition jugée inacceptable par les joueuses, qui ont rappelé par voie de communiqué, que cela signifierait gagner moins que les arbitres.

Les arbitres aussi en grève

Une grève des arbitres a perturbé la première semaine de championnat, avant que la ligue n'accepte d'augmenter leurs indemnités de match et que le gouvernement espagnol promette de contribuer à un fonds de retraite pour les arbitres.

Les négociations sur les salaires et les conditions de travail des joueuses de première division ont débuté il y a un an, lors du passage au niveau professionnel de la Liga F.

Les discussions qui ont eu lieu cette semaine ne concernaient que le salaire minimum des joueuses, d'autres réunions étant prévues entre le 15 et le 17 septembre pour évoquer les conditions de travail.

Les joueuses de l'équipe espagnole du Real Madrid, avec en avant Jenni Hermoso (no 10)

Cette grève des joueuses intervient alors que le soccer féminin espagnol est en pleine crise, depuis l'affaire Luis Rubiales.

Pas moins de 81 joueuses espagnoles refusent de rejouer pour l'équipe nationale jusqu'à ce que la direction de la fédération change, ce qui a poussé le président par intérim de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Pedro Rocha, à prendre des mesures de restructuration .

Sa première décision a été de limoger l'entraîneur Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales, et de le remplacer par son adjointe Montse Tomé, devenue la première femme à occuper ce poste.