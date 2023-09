Le Mexique préféré à l’Arabie saoudite pour les Finales de la WTA

La cité balnéraire de Cancun au Mexique accueillera les Finales de la saison WTA du 29 octobre au 5 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi la WTA après avoir écarté Djeddah en Arabie saoudite, une possibilité qui avait fait polémique.

La WTA a annoncé dans un communiqué qu'après avoir étudié un certain nombre d'offres , elle avait opté pour Cancun, en se basant sur un certain nombre de paramètres incluant l'accueil logistique des joueuses, l'accessibilité en matière de transport, la capacité d'accueil du public et un engagement pour le soutien et la mise en valeur du tennis féminin .

Les Finales de la WTA rassemblent chaque fin d'année les huit joueuses de simple et les huit équipes de double les mieux classées en fin de saison. Elles avaient eu lieu en 2022 à Fort Worth, au Texas.

Djeddah en Arabie saoudite semblait tenir la corde pour organiser l'événement cette année, mais deux figures légendaires du tennis féminin, Martina Navratilova et Chris Evert, s'étaient élevées contre cette éventualité.

Je peux vous affirmer à 100% que si je jouais encore, je n'irais pas (en Arabie saoudite) , a dit Navratilova à la presse américaine quelques jours avant le début des Internationaux des États-Unis.

À l'évidence, il y a ces questions liées aux droits de la personne et le reste, la manière dont ils traitent les femmes par exemple , a observé pour sa part Chris Evert. Je serais contre. Mais je n'ai pas de droit de vote , a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Martina Navratilova (à gauche) et Chris Evert Photo : afp via getty images / GERRY PENNY

D'autres joueuses de l'époque actuelle, parmi lesquelles l'Américaine Jessica Pegula et la Tunisienne Ons Jabeur, respectivement no 3 et no 5 au monde, ont au contraire estimé que la présentation d'un tel événement pouvait être un levier pour l'amélioration de la condition des femmes dans le royaume.

Iga Swiatek, no 1 au monde, est-elle du même avis? La joueuse polonaise a affirmé qu'elle était prête à jouer là où la WTA décidera de jouer , tout en estimant que les joueuses de tennis avaient un certain pouvoir et qu'elles pourraient s'en servir pour faire évoluer les choses dans le pays.

La ville de Shenzhen était également parmi les candidates. Mais la WTA , qui avait suspendu depuis décembre 2021 ses tournois en Chine en soutien à la joueuse chinoise Peng Shuai avant de revenir sur cette décision en avril, a préféré ne pas retenir cette candidature.

Peng Shuai avait accusé un haut dirigeant communiste de son pays de l'avoir forcée à avoir des rapports sexuels. Depuis, ses apparitions publiques font l'objet d'une surveillance étroite de la part du régime chinois.

L'Arabie saoudite n'a pas tout perdu, car elle accueillera les finales Next Gen de l'ATP à Djeddah jusqu'en 2027. C'est la première fois que l'ATP présentera un événement officiel en Arabie saoudite.