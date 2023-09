Le deux de couple poids léger féminin canadien qualifié pour les JO de 2024

Les Canadiennes Jill Moffatt et Jenny Casson ont qualifié l'embarcation du deux de couple poids léger pour les Jeux olympiques de 2024 en passant, jeudi, en finale des Championnats du monde d'aviron présentés à Belgrade en Serbie.

Jill Moffatt et Jenny Casson ont remporté leur course de demi-finale en un temps de 7 min 23 sec 12/100.

Les coéquipières canadiennes ont d'abord pris le meilleur sur l'embarcation française, qui avait réussi un meilleur départ, pour prendre les devants à mi-distance.

Mais elles ont dû ensuite se battre contre les Néo-Zélandaises, qui sont revenues sur elles et qui ont pris les devants au trois quarts de la distance des 2 km à négocier, par 2 dixièmes de seconde.

Il a fallu un superbe effort de Moffatt et de Casson pour que l'embarcation canadienne passe la ligne d'arrivée en première place, avec une courte avance de 66 centièmes de seconde sur l'embarcation néo-zélandaise.

L'embarcation américaine a fini au troisème rang (+1,2).

Les Canadiennes Moffatt et Casson disputeront la finale samedi et se battront contre cinq embarcations (USA, NZL, GBR, ROU, CHN), et s'élanceront du couloir no 3.