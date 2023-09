Poulin, Stacey et Desbiens confirmées à Montréal

Comme prévu, l'équipe montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé, jeudi, l'embauche de ses trois premières joueuses : les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey et la gardienne de but Ann-Renée Desbiens.

Après celles d'Ottawa, de Toronto, du Minnesota et de Boston, la LPHF a officialisé les embauches par un communiqué.

Toutes les trois ont signé des ententes de trois ans. Comme pour les autres joueuses du circuit embauchées jusqu'ici, leur salaire n'a pas été rendu public.

Je ne peux imaginer deux autres filles avec qui j'aurais mieux aimer commencer cette aventure , a affirmé Desbiens en conférence de presse au Centre 21.02, à l'Auditorium de Verdun, en fin d'avant-midi.

On parle beaucoup des Olympiques et à quel point c'est un rêve, mais de pouvoir dire ici aujourd'hui, à haute voix, que nous sommes des joueuses de hockey professionnelles et que nous sommes les trois premières de l'équipe de Montréal de la LPHF est aussi un rêve devenu réalité , a déclaré Poulin.

Poulin, qui était assurément convoitée sur le marché des joueuses autonomes, a indiqué avoir eu une conversation avec l'équipe de Toronto, dont la directrice générale est Gina Kingsbury, avant de s'entendre avec Montréal. Gina et moi, ça fait des années qu'on se connaît, mais elle a su assez rapidement que je voulais rester à Montréal. Je lui souhaite bonne chance, mais je suis super excitée d'être ici.

Stacey, qui est originaire de la Ville Reine, a elle aussi a discuté avec Kingsbury, mais a fini par choisir Montréal.

La LPHF doit présenter ses premiers matchs en janvier 2024.

Plus de détails à venir.

Knight, Frankel et Keller à Boston

Par ailleurs, l'équipe de Boston a dévoilé elle aussi, jeudi, l'identité de ses trois premières membres acquises à titre de joueuses autonomes. Il s'agit de l'attaquante Hilary Knight, de la défenseuse Megan Keller et de la gardienne de but Aerin Frankel, toutes trois médaillées d'or sous les couleurs américaines au dernier championnat mondial.

Keller compte deux médailles olympiques et sept médailles en championnat du monde à son palmarès, tandis que Knight, 34 ans, est un monument du sport, étant membre de l'équipe américaine depuis 15 ans, 4 fois participante aux Jeux olympiques (une médaille d'or, trois d'argent) et 13 fois aux mondiaux (9 médailles d'or, 4 d'argent).

Ouvrir en mode plein écran Hilary Knight a représenté les États-Unis à quatre Jeux olympiques et 13 championnats du monde. Photo : Getty Images / Harry How