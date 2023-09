Les légendaires All Blacks contre la France en ouverture de la Coupe du monde

La Coupe du monde de rugby s'ouvre vendredi avec un match très attendu entre la France et les célèbres All Blacks de Nouvelle-Zélande, une équipe légendaire par son palmarès et sa danse chantée de guerre.

La Nouvelle-Zélande est au rugby ce que le Brésil est au soccer.

Les All Blacks, habillés de leur maillot noir orné de la fougère argentée, ont imposé le haka, leur danse chantée, au début de chacun de leurs matchs. Un rituel pratiqué par les Maoris (les autochtones polynésiens de Nouvelle-Zélande) pour impressionner l'ennemi lors des conflits. L'équipe de rugby des All Blacks l'interprète avant ses matchs depuis 1905.

Avec leur palmarès inégalé, dont trois victoires en Coupe du monde, les All Blacks sont connnus mondialement. L'équipe néo-zélandaise de basketball a choisi de s'appeler les Tall Blacks. Beau clin d'oeil.

Mais les All Blacks ne sont pas invincibles. Ils ont perdu leur match de demi-finale de la dernière Coupe du monde, en 2019, et ont fini la compétition au troisième rang.

Ils ont d'ailleurs subi leur plus lourde défaite en 120 ans d'histoire il y a quelques jours à peine. Le 25 août, ils ont baissé pavillon face à l'Afrique du Sud 35 à 7.

Les All Blacks ont l'honneur de participer au match d'ouverture de la Coupe du monde de 2023 contre la France, vendredi au Stade de France, en banlieue de Paris. Ils demeurent les favoris de la compétition, grâce à leur supériorité technique.

Après une année 2022 très difficile, les hommes de l'entraîneur Ian Foster ont démontré une force de caractère et un mental à toute épreuve. Avant de débarquer en France, ils ont disputé 11 matchs consécutifs sans perdre (10 victoires et un match nul).

Les All Blacks sont devenus imprévisibles

La lourde défaite du 25 août face à l'Afrique du Sud dans la phase de préparation de la Coupe du monde ne serait qu'un accroc dans un parcours sans faute à l'aube de la Coupe du monde. Les All Blacks ont bien l'intention de récupérer leur titre perdu en 2019.

C'est une constante chez tous les joueurs All Blacks , explique à l'agence AFP l'ancien demi d'ouverture néo-zélandais Simon Mannix. Tous connaissent l'histoire de l'équipe, l'importance du maillot et les responsabilités qui lui incombent. Ce peut être un poids, mais le plus souvent, c'est une force qui permet de surmonter toute forme de pression.

Si les All Blacks sont favoris de la Coupe du monde de 2023, c'est grâce à leur supériorité technique.

Techniquement et même tactiquement, la Nouvelle-Zélande reste en avance par rapport aux autres, assure Simon Mannix. C'est l'ADN du rugby néo-zélandais, ce que tous les autres pays tentent de copier. Mais la Nouvelle-Zélande ne pourra pas cette année rivaliser physiquement avec l'Afrique du Sud ou la France, qui lui sont supérieures sur cet aspect-là.

Selon Pierre Berbizier, l'ancien entraîneur de l'équipe de France (de 1991 à 1995), ce qui fait mal aux Néo-Zélandais, c'est l'absence d'un véritable meneur.

Par le passé, ils disposaient toujours de deux ou trois joueurs charismatiques. Ils ont de très, très bons joueurs, mais ils ne sont pas exceptionnels , estime-t-il.

Avant, les battre relevait d'un exploit, rappelle M. Berbizier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et cela change énormément dans la façon de les aborder. Ils sont totalement imprévisibles. Avec eux, soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais.

La France et la Nouvelle-Zélande se sont affrontées à 62 reprises depuis 1906. La Nouvelle-Zélande l'a emporté 48 fois, la France 13 fois. Les deux équipes ont fait match nul une seule fois.

Dans leur dernier affrontement, le 20 novembre 2021, la France l'avait emporté 40 à 25 au Stade de France.

Quel visage montrera la Nouvelle-Zélande face à la France vendredi? Les amateurs de rugby auront les yeux rivés sur le Stade de France. Le match commence à 15h15, HAE.