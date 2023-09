Naomi Osaka vise un retour en Australie

Naomi Osaka, titrée quatre fois en grand chelem mais absente du circuit depuis septembre 2022, a annoncé mercredi en marge des Internationaux des États-Unis qu'elle espérait faire son retour lors du majeur australien, en 2024.

Interrogée par la chaîne sportive américaine ESPN sur sa présence à Melbourne en janvier prochain, la Japonaise de 25 ans a répondu oui , expliquant que sa pause de 16 mois avait relancé le feu en elle.

Durant sa pause, Osaka a accouché en juillet dernier d'une petite fille, Shai.

Elle n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Tokyo en 2022 : après avoir bénéficié de l'abandon au premier tour de son adversaire Beatriz Haddad, elle avait déclaré forfait avant le deuxième tour.

Osaka, qui a dénoncé les difficultés psychologiques auxquelles elle faisait face sur le circuit, participait mercredi à Flushing Meadows à un forum sur la santé mentale des sportifs, aux côtés de la légende américaine de la natation Michael Phelps.

Elle a dit qu'elle entendait faire une saison 2024 de tennis complète.

Ce sera sans aucun doute beaucoup plus de tournois que ce que j'avais l'habitude de jouer , a-t-elle souligné.

Je ne sais pas comment se passera le début de saison. Je ne sais pas quel sera mon niveau de jeu et je pense qu'il faut revenir tranquillement. Donc je vais me fixer pour objectif de très bien terminer l'année 2024, a-t-elle développé.

Ancienne no 1 mondiale, Osaka est retombée au 603e rang de la WTA. Elle a remporté les Internationaux d'Australie en 2019 et 2021, ainsi que le majeur new-yorkais en 2018 et 2020.