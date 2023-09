Émeraude Maheux suit de près les traces de Laurie Blouin

La nouvelle membre de l’équipe canadienne de surf des neiges Émeraude Maheux ne s’en cache pas, « c’est pas mal stressant » de côtoyer son idole Laurie Blouin. Un peu irréel, même.

J’ai grandi en regardant juste, juste des vidéos d’elle. Et là je peux la suivre avec l’équipe, ça crée un stress, je dirais , lance en entrevue avec Radio-Canada Sports la jeune athlète de 17 ans. Mais ça se passe bien. Toute l’équipe prend soin de moi. Je suis la plus jeune, je suis comme la petite sœur de l’équipe. On est super bien encadré.

Un encadrement nécessaire, compte tenu de l’année folle qu’elle vient de vivre. Déracinée de son Mont-Blanc natal, la Faustilacoise a dû s’exiler à Whistler, en Colombie-Britannique, pour parfaire son entraînement lorsqu’elle a intégré la sélection nationale il y a un an.

Oui, c’est un peu enivrant. J’ai terminé l’année dernière mon école en virtuel. Là, je peux gagner ma vie en pratiquant le sport que j’aime, à voyager un peu partout dans le monde, à accompagner les autres de l’équipe comme Laurie.

Et Émeraude Maheux ne fait pas que suivre Laurie Blouin au sens géographique du terme. Elle suit aussi ses traces sur le plan des performances.

Elle est devenue la semaine dernière la première Québécoise sacrée championne du monde junior en surf des neiges depuis Laurie Blouin en 2013.

Ouvrir en mode plein écran Émeraude Maheux sur la plus haute marche du podium en Nouvelle-Zélande Photo : Gracieuseté : Émeraude Maheux

Maheux est montée sur la plus haute marche du podium à l’épreuve du grand saut des mondiaux juniors, qui regroupent les meilleurs planchistes de 18 ans et moins de la planète. L'édition 2023 était présentée à Cardrona, en Nouvelle-Zélande.

Elle est également devenue la deuxième Canadienne seulement à triompher dans cette discipline, après la Torontoise Sommer Gendron en 2019.

Et elle a joué d’audace pour mériter cette 1re place. J’ai raté mon deuxième saut complètement, je suis tombée, raconte-t-elle. J’étais donc 9e, je pense, et je devais absolument bien faire lors de mon troisième saut pour monter au classement.

J’avais le choix d’y aller pour un truc plus simple, avec lequel je suis à l’aise, pour faire un top 5. Mais j’ai décidé d’y aller pour le gros truc.

Elle a épaté la galerie et les juges, suffisamment pour obtenir un pointage de 169, bon pour la médaille d’or. L'acrobatie a d'ailleurs été relayée sur ses réseaux sociaux.

Début du widget . Passer le widget ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emeraude (@momo.maheux) Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Je suis bien contente. C’était pas mal ça mon objectif en arrivant là-bas.

Publicité

Laurie Blouin, elle, avait gagné à l’époque à Erzurum, en Turquie, en descente acrobatique (slopestyle). C’est normalement la spécialité d’Émeraude Maheux, elle qui a même terminé dans le top 10 aux Championnats du monde séniors, en février dernier, en Géorgie.

Une petite déception donc pour elle, qui a été éliminée en qualifications. J’ai été malade, je n’avais pas l’énergie nécessaire pour compétitionner. C’est dommage, mais c’est ça, je vais me reprendre.

Elle aura des occasions de le faire lors de la prochaine Coupe du monde qui s’amorce bientôt. J’ai comme objectif de faire un top 5, peut-être un podium. Peut-être en recevant une invitation pour les X Games, ce serait bien.