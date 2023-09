Matisse Julien, de spectateur à coureur aux Grands Prix cyclistes

Ils seront plus de 160 coureurs, de 26 pays à s’élancer sur les parcours des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal vendredi et dimanche prochains. Parmi eux, un jeune Lavallois de 20 ans qui se pince toujours à l’idée de vivre sa toute première expérience ce week-end.

Matisse Julien aurait dû être au Collège Lionel-Groulx mercredi matin, mais son cours a été annulé. Il en a donc profité pour aller rouler à la place. Du temps gagné pour celui qui devait filer en après-midi vers Québec en vue de son baptême du feu : sa première épreuve de catégorie World Tour à vie.

C'est super spécial. Une nouvelle expérience. J'ai très très hâte. C'est un beau défi.

Teneur de vélos

Dire qu’il y a quelques années à peine, Matisse était teneur de vélos au Grand Prix de Montréal avec son club Espoirs Laval. Pendant la présentation des coureurs, les jeunes cyclistes locaux étaient appelés à tenir les vélos des pros qui montaient sur la scène. Une façon pour lui de voir de plus près les grosses pointures du cyclisme.

Ouvrir en mode plein écran Matisse Julien, teneur de vélo au centre en rouge Photo : Courtoisie de Sébastien Julien

On avait vu Peter Sagan de super proche. Peter Sagan, c'était une star internationale pour nous. On ne suivait pas tant les courses, mais le Grand Prix, c’était juste ici. J'ai dû assister à presque toutes les éditions. Au moins une dizaine de fois.

L’Europe

Depuis deux ans, Matisse Julien s’aligne avec la formation continentale Ecoflo-Chronos, anciennement appelée Premier Tech U23. Une équipe canadienne pour les moins de 23 ans basée en Europe. Le jeune y habite de janvier à septembre.

Ce projet financé par Jean Bélanger, le grand patron de Premier Tech, explique Matisse, serait une idée du cycliste professionnel Hugo Houle (Israël-Premier Tech) et de Pierre Hutsebaut. Devant le manque de courses de calibre UCI en Amérique du Nord, on a décidé de s’établir en Europe pour permettre aux plus jeunes Canadiens d’assurer leur développement.

Hugo fait partie de notre conseil d'administration. Il est très impliqué dans l'équipe , raconte Matisse Julien.

Ouvrir en mode plein écran La première étape du Tour de Beauce a été remportée par le Québécois Matisse Julien Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Le coureur de Laval vient de connaître la meilleure saison de sa jeune carrière avec deux victoires d’étape : une au Tour de Beauce et l’autre en première étape de la Ronde de l’Oise. Si la victoire devant les siens, c’était bien, celle récoltée en France était encore plus jouissive.

La victoire à la Ronde de l’Oise a été particulièrement spéciale. Je savais que j'étais capable de bien faire au Québec parce que je connais ma force. J'ai déjà couru au Québec, contre les coureurs d'ici. Mais en Europe, c'était la première fois que je prouvais et que je me prouvais que j'étais capable. J'étais capable de gagner dans un peloton européen sur un parcours européen.

Ouvrir en mode plein écran Le cycliste Matisse Julien après sa victoire d'étape à la Ronde de l'Oise Photo : Courtoisie Courrier picard / Manon Cruz

Une frousse avant les Grands Prix cyclistes

Matisse Julien s’est donné la frousse dimanche dernier en chutant lors d’un entraînement dans le parc du Mont-Bélair près de Québec. Il a pris un trou et a perdu le contrôle. Assez pour se demander s’il pouvait être au départ des deux courses ce week-end.

Sur le coup, j'ai paniqué un peu. J'ai vu tous les Grands Prix tomber à l'eau, mais au final, c'est juste quelques égratignures. Ça ne devrait pas trop jouer dans la balance. J’ai roulé aujourd'hui, je me sentais super bien. Il n'y aura pas trop de problèmes, sauf le fait que sur les photos, je vais avoir 2-3 diachylons.

Ouvrir en mode plein écran Matisse Julien au Tour de Beauce Photo : Courtoisie Ecoflo Chronos

Ses blessures sont superficielles, jure-t-il, mais ses objectifs vendredi et dimanche sont bien ancrés. Il espère être actif lors d'échappées et terminer au moins l’une des deux courses.

L'équipe canadienne a cette opportunité de faire ces courses-là, c'est bien d'être représenté à l'avant dans l'échappée pour montrer qu'on n'est pas juste là dans le peloton toute la journée à résister.

En janvier, c’est Nice qui l’attend, car Matisse Julien vient de signer une entente avec une nouvelle équipe CIC U Nantes Atlantique. Une formation française qui lui permettra d’avoir un calendrier de courses mieux garni et plus relevé.

Publicité

Mais avant Nice, ce sera le Collège Lionel-Groulx, lundi matin 8 h. Car le vélo, ce n’est pas éternel.

Un vétéran pour guider

Il y aura un vétéran au sein de l’équipe canadienne pour veiller au grain : Benjamin Perry, un professionnel de 29 ans. L’Ontarien s’est amené sur Montréal mardi après un coup de fil inattendu trois jours plus tôt. Tout ça pour remplacer Nickolas Zukowski, malade. Et il nous raconte tout ça en français. Sa grand-mère originaire de Gaspé serait fière de lui.

Ouvrir en mode plein écran Le cycliste Benjamin Perry Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Pour moi, ces courses n’étaient pas sur le radar parce que Nick, c'est le champion du Canada. Je suis tellement excité. J'ai téléphoné à mes parents pour qu'ils viennent me voir. C'est seulement dix heures en voiture [de Niagara].

Le cycliste en sera à sa sixième expérience aux Grands Prix cyclistes avec comme meilleur résultat une 38e place lors de l'édition 2018 de la course de Québec. Son rôle au sein de la formation canadienne, il le connaît très bien.

Je suis ici pour aider les plus jeunes dans l’équipe. Je n’ai pas de grandes attentes [envers moi], mais avec mon expérience, j'espère que je peux aider les autres gars et leur expliquer comment les choses fonctionnent.

Benjamin Perry n’est plus lié à une formation professionnelle. Son équipe Human Powered Health sera dissoute à la fin de la saison. S’il reçoit une offre, il poursuivra son parcours professionnel. Sinon, d'autres chemins s'ouvrent devant lui. Le diplômé universitaire en affaires aimerait travailler dans le secteur du vélo ou encore pratiquer un autre type de cyclisme.

Si le vélo n’est pas éternel, Perry, lui, veut en faire sa vie.