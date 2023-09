Emmanuel Macron ne veut pas voir le drapeau russe aux Jeux de Paris

Le président français, Emmanuel Macron, a estimé qu'il ne pouvait « pas y avoir le drapeau russe aux Jeux », olympiques de Paris, la Russie n'ayant « pas sa place à un moment où elle commet des crimes de guerre », dans une interview au quotidien L'Équipe publiée mercredi soir.

Interrogé sur la présence possible d'athlètes russes à titre individuel, Macron s'en remet au président du Comité international olympique, Thomas Bach. Je souhaite que ce soit une décision en conscience du monde olympique (...) ce n'est pas l'État hôte qui doit décider de ce que le CIO doit faire (...) je fais totalement confiance à Thomas Bach

Le président Macron a également souhaité que les Ukrainiens soient associés à cette réflexion .

Évidemment, il ne peut pas y avoir le drapeau russe aux Jeux de Paris, je crois que ça fait consensus , dit-il dans cet entretien avec le journal sportif, parce que la Russie comme pays n'a pas sa place à un moment où elle a commis des crimes de guerre, où elle déporte des enfants .

Emmanuel Macron Photo : Getty Images / AFP / Gonzolo Fuentes

La vraie question que le monde olympique devra trancher, c'est quelle place donner à ces athlètes russes qui parfois se sont préparés toute une vie, et peuvent aussi être les victimes de ce régime , poursuit-il.