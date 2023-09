Daniil Medvedev atteint les demi-finales dans une chaleur accablante

Daniil Medvedev, 3e mondial et vainqueur du tournoi en 2021, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales des Internationaux des États-Unis en battant son compatriote russe Andrey Rublev (8e) 6-4, 6-3, 6-4 au terme d'un duel exténuant.

C'était brutal... La seule chose positive, c'est que dans ces conditions, les deux joueurs souffrent , a souligné Medvedev..

Dans l'étuve du court Arthur-Ashe, les deux joueurs ont frappé comme des mules et couru comme des dératés pendant 2 heures 48 minutes.

Ouvrir en mode plein écran Daniil Medvedev dans la chaleur new-yorkaise. Photo : Reuters / BRENDAN MCDERMID

À la fin de la deuxième manche, je ne voyais presque plus la balle et je jouais, comme lui, à l'instinct. Il ne lâche jamais... mais il sait que moi non plus , a commenté l'ancien no 1 mondial qui a noté son niveau de jeu du jour : 10 sur 10 .

À 27 ans, le Russe, qui avait perdu en huitièmes de finale l'an dernier, affrontera vendredi pour une place en finale le tenant du titre Carlos Alcaraz (no 1 au classement ATP ).

Alcaraz s'est montré beaucoup trop fort pour l'Allemand Alexander Zverev (12e), qu'il a battu en trois manches de 6-3, 6-2 et 6-4 tard en soirée.

Je me sens très bien sur ce court (Arthur-Ashe), à New York. Je suis prêt à affronter Daniil , a lancé l'Espagnol de 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Alcaraz Photo : usa today sports via reuters con / Robert Deutsch

Zverev avait manifestement laissé trop de forces pour éliminer Jannik Sinner en huitièmes de finale pour pouvoir résister à la puissance et à l'omniprésence d'Alcaraz.

Il a d'ailleurs pris un temps mort pour raison médicale après la perte de la deuxième manche. Il s'est battu jusqu'au bout, mais sans jamais être en mesure de menacer Alcaraz, qui a multiplié les coups spectaculaires.

Je joue pour moi, pour mon équipe, mais aussi pour les gens qui regardent. Alors, je tente des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir et qu'ils peuvent apprécier , a commenté l'Espagnol.

Il a remporté le jeu sur ses quatre balles de bris, alors que Zverev n'a pas été en mesure de briser le service de l'Espagnol malgré cinq occasions.

Alcaraz est le joueur du circuit ayant remporté le plus de victoires cette saison (58 en comptant le quart de finale contre Zverev), devant Medvedev (54).

Cela dit, Alcaraz perdra quoi qu'il arrive sa place de no 1 mondial au profit de Novak Djokovic, qu'il pourrait retrouver en finale à New York.

Medvedev maître sur terrain en dur

Avec désormais 54 victoires depuis le début de la saison, Medvedev est le deuxième joueur le plus victorieux en 2023, derrière Alcaraz, qui compte 57 matches gagnés avant son quart de finale en soirée face à Zverev.

Sur terrain en dur, jusque-là personne n'a fait mieux cette saison que Medvedev et ses 37 victoires (4 titres à Rotterdam, Doha, Dubai, et Miami).

Depuis 2018, il est le joueur le plus récompensé sur dur avec 18 titres, dont les Internationaux des États-Unis en 2021. Il a aussi atteint 27 finales et remporté 233 matchs au cours de cette période.

Pour sa part, Rublev jouait son neuvième quart de finale en grand chelem, le quatrième à Flushing Meadows et le troisième en quatre majeurs cette année (après les Internationaux d'Australie et Wimbledon). Il n'a encore jamais accédé le carré d'as.

Mercredi, Medvedev a complètement manqué son début de match : il n'a marqué qu'un des 13 premiers points et s'est rapidement retrouvé mené 3-0. Mais il a recollé à 3-3 et réussi le bris pour mener 5-3 et servir pour la manche, empochée en 33 minutes.

Sur sa lancée, il a arraché le premier jeu du deuxième engagement sur le service de Rublev. Mais sur deux doubles fautes consécutives, il a offert le bris sur bris à son adversaire.

Mené 3-1, Medvedev a aligné cinq jeux pour décrocher la deuxième manche, non sans une petite alerte physique en milieu de manche.

Au changement de côté à 4-3, il a en effet fait appel au médecin qui l'a ausculté avant de lui donner un inhalateur.

Ouvrir en mode plein écran Daniil Medvedev obtient le soutien de la médecin thérapeute en fin de match. Photo : usa today sports via reuters con / Danielle Parhizkaran

Medvedev a à nouveau fait appel au docteur après avoir été brisé (1-2) dans le troisième acte et a encore eu recours à l'inhalateur.

Dans cette dernière manche, les joueurs se sont échangé les services à deux reprises avant que Medvedev ne remporte l'ultime jeu de la rencontre, sur le service de Rublev, qui a sauvé quatre balles de match avant d'expédier la balle dans le filet sur la cinquième.

La chaleur dérange

On transpire tellement, on utilise tellement de serviettes, que les marques rouges que j'ai sur le visage ne sont pas des brûlures du soleil, mais parce que je n'ai plus de peau , a souligné Medvedev en ajoutant que le visage de son adversaire du jour, Andrey Rublev, était dans le même état.

Ça veut tout dire... Nous avons tout donné. Mais le problème est que si le match avait duré plus longtemps, on en aurait laissé encore plus. J'étais vidé, mais si le match avait continué, j'aurais trouvé encore de l'énergie. Alors, ce qui est un peu dangereux, c'est de savoir jusqu'où nous serions allés.

Ce constat fait, Medvedev reconnaît ne pas avoir de solution.

Il fait chaud comme ça depuis plusieurs jours, mais on ne peut pas suspendre le tournoi quatre jours, ça pose des problèmes pour la télé, pour la billetterie... Jouer au meilleur des trois manches quand les conditions sont celles-là? Certains joueurs ne seront pas d'accord parce que, en cinq manches, à deux manches à zéro, on peut toujours espérer revenir. Même si on décide de jouer tous les matchs de nuit, on se rend compte avec le match Sinner-Zverev (disputé lundi) qu'ils n'étaient pas tellement en meilleur état qu'Andrey (Rublev) et moi parce que les nuits à New York peuvent être très chaudes et humides , a développé Medvedev.