Hockey Canada amorce un exercice d’introspection à Calgary

Hockey Canada s'apprête à tenir un sommet de deux jours pour s'attaquer directement au cœur du problème qui engendre racisme, sexisme, homophobie, discrimination et exclusion dans le monde du hockey.

L'événement qu'organise Hockey Canada aura lieu à Calgary, en Alberta, vendredi et samedi. Il est intitulé Au-delà de la patinoire (beyond the boards).

Le sommet abordera la manière dont le hockey de haut niveau domine la culture du sport au Canada, dans un univers où sont glorifiés la robustesse, la violence, la culture fraternelle , le code du vestiaire .

Sheldon Kennedy, ancien joueur de la LNH qui a été victime d'agressions sexuelles pendant son stage dans les rangs juniors, y livrera un discours.

Ce sera peut-être dérangeant pour certains, le changement provoque souvent ce genre de réaction, mais il est essentiel de bien faire les choses et nous devons procéder à des changements, estime M. Kennedy. La chose la plus importante est de reconnaître que nous avons un problème, et qu'il faut le régler le plus rapidement possible.

Ouvrir en mode plein écran Sheldon Kennedy Photo : (Justin Tang/The Canadian Press)

Sont attendus à ce sommet des représentants des provinces et des territoires qui sont membres de Hockey Canada, de même que de la Ligue de hockey junior canadienne, de la Ligue américaine de hockey, de la LNH , de la Fédération internationale de hockey sur glace et de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin.

Publicité

Ce sommet est le premier d'une série , a souligné le chef de l'exploitation de Hockey Canada, Pat McLaughlin.

Il est important qu'on commence quelque part, alors on commence avec la masculinité toxique, qui mène au sexisme, au racisme, à l'homophobie. Ce qui va se dire sera très difficile à entendre, et c'est prévu comme ça. Il le faut si nous voulons avancer.

Il est prévu que la ministre canadienne des Sports, Carla Qualtrough, prononce un discours vendredi.