Un dernier tour de piste au Québec pour Greg Van Avermaet

Ils étaient plus d’une centaine de cyclistes à débarquer à Montréal en prévision des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal présentés vendredi et dimanche prochains. Tous se disent heureux de venir courir au Canada, mais peut-être pas autant que le Belge Greg Van Avermaet.

C’est que, voyez-vous, il en sera à ses dernières courses en carrière au Québec. Le cycliste de 38 ans accroche son vélo à la fin de la saison. Et jamais un coureur n’a connu autant de succès que lui ici, au pays du sirop d’érable.

Greg Van Avermaet est monté neuf fois sur le podium aux Grands Prix cyclistes dont deux victoires à Montréal (en 2016 et 2019). S’il n’a jamais gagné à Québec, il y a décroché 6 podiums. Ce dernier passage au Canada n’est donc pas comme les autres pour celui qui s’exprime très bien dans la langue de Molière.

Greg Van Avermaet à son arrivée à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau Photo : Diane Sauvé / Radio-Canada

C’est certainement un truc spécial. J'ai fait tellement de bons résultats ici. Je repartais toujours du Canada avec le sourire. On va voir si c'est encore possible de s’illustrer un peu. Mais les parcours ici sont très durs. Le succès n'est pas gratuit ici.

Le parcours sélectif de Montréal avec les 18 ascensions de la célèbre montée Camilien-Houde en est un tout désigné pour lui, explique Van Avermaet. Celui de Québec lui a aussi souri. Mais il l’avoue sans broncher : s'il a gagné deux fois dans la métropole, ce n’est pas nécessairement parce qu’il était le plus fort.

Je pense qu’à Québec, j'étais quelquefois vraiment le meilleur et je n'ai jamais gagné. Et à Montréal, je n’ai jamais été le meilleur et j'ai gagné. C’est aussi vraiment typique du cyclisme. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Et ça, c'est bien aussi parce qu'autrement, ce serait un peu lourd. Quand c'est toujours le meilleur qui gagne, tu ne joues pas.

Le Belge a toutefois ralenti. Son équipe AG2R ne l’a pas sélectionné pour participer au Tour de France cette année. Il espère toutefois profiter des bienfaits d’un stage en altitude en Italie et en Suisse effectué pendant le Tour. Le vieux routier arrive ainsi avec une certaine fraîcheur dans les jambes.

Quand on ne fait pas [le Tour de France], normalement, il reste un peu plus de jus dans les jambes et j'espère pouvoir jouer un peu avec ça. Mon niveau est encore correct, mais quand même, pour gagner, les autres sont très forts.

Les ambitions des autres

Quand il parle des autres, Greg Van Avermaet mentionne son coéquipier Benoît Cosnefroy, vainqueur à Québec l’an dernier. Le Français de 27 ans avait porté le grand coup en sortant du peloton à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée. Une rareté à Québec où tout se joue habituellement au sprint.

Cosnefroy sait très bien que ses rivaux l’attendent dans le détour et qu’il pourra difficilement les surprendre de la même façon. S’il ne connaît pas une grande saison jusqu’ici, le coureur d’AG2R garde ses ambitions intactes.

Même avant ma victoire, c'est toujours avec beaucoup d'émotions qu'on arrive au Canada chaque année. L'ambition est la même: gagner bien sûr. Je n'ai pas eu une saison où j'ai eu beaucoup de résultats malheureusement. Je ne me sens pas dans une superbe dynamique, mais je vais essayer de la renverser ici au Canada.

Christophe Laporte, de l’équipe Jumbo-Visma, a bien vu le coup fumant de son compatriote à Québec l’an dernier, là où le parcours lui correspond un peu plus, raconte-t-il. Celui qui n’a pas terminé l’épreuve des Championnats du monde le mois dernier à Glasgow a digéré la déception, même si la reprise a été difficile.

Benoit Cosnefroy, vainqueur à Québec en 2022 Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Depuis le Tour de France, j'ai envie de faire quelque chose de bien et je n'ai toujours pas réussi à le faire. Donc si ça avait été aux mondiaux, ça aurait été bien. Et j'aimerais bien que ce soit ici. Et si c'est pas ici, ce sera plus tard. J'espère donc faire tout ce qui est en mon possible pour finir la saison sur une bonne note.

Julian Alaphilippe a aussi envie de faire oublier une saison éprouvante. Il s'est montré actif plus souvent qu’à son tour au Tour de France, participant à plusieurs échappées, mais jamais il n’a pu concrétiser.

C'est vrai que j'ai dépensé pas mal d'énergie cette année, mais il n’y a pas eu beaucoup de résultats ou du moins beaucoup de victoires. En tout cas, je donne le maximum et j'espère me faire plaisir ici sur ces courses-là et j'espère être offensif et à l'avant.

Et pour ce double champion du monde, ce sera un véritable week-end en famille. Sa conjointe Marion Rousse l’accompagne au Canada pour faire l’analyse des Grands Prix cyclistes à la télé. Et leur fils de deux ans, Nino, visite aussi la Belle Province. Heureusement, le couple a du renfort.

On a la chance d'avoir les parents de ma conjointe qui sont là pour lui.

Julian Alaphilippe lors du Tour de France cet été Photo : AP / Thibault Camus

Cette édition 2023 des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal comporte une différence notable au calendrier. Pour la première fois, les Championnats du monde ont eu lieu avant et non quelques semaines après. Les deux courses canadiennes ne servent donc pas de mise en jambes pour le grand rendez-vous mondial. Mais pour Guillaume Martin (Cofidis), cela n’enlève rien à leur importance.

C'est des courses quand même aujourd'hui tellement renommées que, dans tous les cas, il y a toujours un bon niveau sur ces courses-là. Qu'il y ait le mondial avant, ce n’est pas juste des courses de préparation, ce sont de vraies courses qui valent pour elles-mêmes.

Faire le plein de souvenirs... et de sirop d'érable

Greg Van Avermaet emmagasine des souvenirs une dernière fois à titre de coureurs et compte bien revenir au pays un jour, cette fois pour jouer les touristes. Il gardera bien gravées en mémoire ses victoires montréalaises de 2019 lors d’une saison difficile avec la formation CCC, et de 2016, un mois à peine après avoir gagné l’or aux Jeux olympiques de Rio.

Ça fait de très jolies photos. Mais ce n'est certainement pas seulement la victoire [que je retiens]. Il y a aussi l'ambiance un peu. Prendre un café au centre-ville et faire de belles sorties tranquilles. Ça, c’est aussi important, je pense.

Il sait que ses partisans de Belgique seront à l’écoute. C’est quand même rare qu’ils puissent regarder les courses en soirée. Cette fois, le décalage horaire aidera.

Greg Van Avermaet lors de son triomphe dans les rues montréalaises en 2019. Photo : The Canadian Press / Peter Mccabe

Nous sommes un public qui aime vraiment le vélo. Et là je pense qu’il y aura beaucoup de monde qui restera dans le fauteuil pour regarder les deux courses.

Greg Van Avermaet vise un top 10 et espère aider son coéquipier Benoît Cosnefroy à faire de grandes choses ce week-end aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Quelle est la recette de son succès durant toutes ces années au Canada? Le café? La poutine?