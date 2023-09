Poulin, Desbiens et Stacey, premières joueuses de l’équipe de Montréal?

Les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens seraient les trois premières joueuses embauchées par l'équipe de Montréal, dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Jeff Marek, du réseau Sportsnet, a rapporté cette information mardi soir sur le réseau social X.

Ni l'organisation ni la ligue n'ont encore confirmé la nouvelle. Une annonce serait toutefois prévue jeudi après-midi au centre 21.02, dans l'arrondissement de Verdun. On y dévoilerait aussi l'identité de l'entraîneur ou entraîneuse de l'équipe.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Considérée comme l'une des meilleures hockeyeuses de l'histoire, Marie-Philip Poulin a remporté quatre médailles olympiques, dont trois en or, avec l'équipe canadienne. Elle a aussi mené la sélection canadienne à trois titres mondiaux, sept médailles d'argent et une de bronze.

Publicité

La Beaucevilloise a déjà porté les couleurs d'une équipe de hockey montréalaise. L'attaquante a été la capitaine des Canadiennes de Montréal, de 2015 à 2019. Elle a aidé le club à remporter le championnat lors de la saison 2017.

Elle travaille aussi dans l'organisation du Canadien de Montréal depuis juin 2022 (Nouvelle fenêtre), comme consultante au développement des joueurs.

Sur la scène internationale, elle compte 73 points en 58 matchs. Parmi les joueuses actives, une seule compte plus de points qu'elle, l'Américaine Hilary Knight (101 points en 73 matchs).

Ann-Renée Desbiens, de La Malbaie, était la gardienne partante de l'unifolié lors de sa conquête olympique à Pékin, en 2022. Lors du tournoi, elle a maintenu un pourcentage d'arrêt de 94 % et une moyenne de buts accordés par match de 1,80.

Ouvrir en mode plein écran Ann-Renée Desbiens Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

La directrice générale de l'équipe, Danièle Sauvageau, avait indiqué en entrevue à Tout un matin avoir bon espoir de pouvoir mettre le grappin sur la gardienne, même si celle-ci était convoitée par plusieurs formations.

C'est une joueuse de renom du Québec, considérée comme la meilleure gardienne de but. C'est une nouvelle étape importante pour elles, elles méritent de recevoir des offres et des appels téléphoniques. On est confiant. La décision finale leur appartient.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Philip Poulin et Laura Stacey Photo : Getty Images / Elsa

Laura Stacey, de Mississauga en Ontario, a gagné l'or olympique avec le Canada en 2022. Elle a aussi soulevé la coupe Clarkson, dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin, en 2018. Stacey avait inscrit le but gagnant en prolongation pour donner le championnat à son équipe.

Les six équipes qui constituent le nouveau circuit féminin peuvent depuis la semaine dernière embaucher trois joueuses, avant la tenue d'un repêchage le 18 septembre prochain. Le club d'Ottawa a déjà annoncé la mise sous contrat de trois joueuses, dont Brianne Jenner.